Afrika-Cup Finale: Verrückte Szenen nach Elfmeter-Pfiff - Senegals Team verlässt das Spielfeld

Das Finale des Afrika Cups wird von einer unglaublichen Schlussphase im Duell zwischen Senegal und Marokko (1:0 nach Verlängerung) überschattet.

Beim Finale im Afrika Cup zwischen Gastgeber Marokko und dem Senegal (0:1 nach Verlängerung) kam es zu einer unglaublichen Szene in der Schlussphase der regulären Spielzeit.

Beim Stand von 0:0 entschied der Schiedsrichter Ndala Ngambo aus der Demokratischen Republik Kongo auf einen Elfmeter für Marokko.

Diese Entscheidung wollten die Senegalesen tief in der Nachspielzeit nicht akzeptieren und traten vom Spielfeld noch vor Ausführung des Strafstoßes ab.