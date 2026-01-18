- Anzeige -
Afrika-Cup 2026

Afrika-Cup Finale: Verrückte Szenen nach Elfmeter-Pfiff - Senegals Team verlässt das Spielfeld

  • Veröffentlicht: 18.01.2026
  • 22:27 Uhr
  • ran.de/SID

Das Finale des Afrika Cups wird von einer unglaublichen Schlussphase im Duell zwischen Senegal und Marokko (1:0 nach Verlängerung) überschattet.

Beim Finale im Afrika Cup zwischen Gastgeber Marokko und dem Senegal (0:1 nach Verlängerung) kam es zu einer unglaublichen Szene in der Schlussphase der regulären Spielzeit.

Beim Stand von 0:0 entschied der Schiedsrichter Ndala Ngambo aus der Demokratischen Republik Kongo auf einen Elfmeter für Marokko.

Diese Entscheidung wollten die Senegalesen tief in der Nachspielzeit nicht akzeptieren und traten vom Spielfeld noch vor Ausführung des Strafstoßes ab.

Afrika Cup: Diaz scheitert mit peinlichem Elfmeter an Mendy

Danach vergingen viele Minuten, ehe Superstar Sadio Mane seine Kollegen dazu überreden konnte, auf das Spielfeld zurückzukehren und die Begegnung fortzusetzen.

FC Bayern: Robben und Klinsmann zaubern! Hacke und Seitfallzieher

Als wären diese Szenen nicht schon kurios genug gewesen, verschoss Marokkos Brahim Diaz den fälligen Elfmeter kläglich. Der Real-Profi versuchte es mit einem halbherzigen Lupfer in die Mitte, aber Keeper Edouard Mendy (früher beim FC Chelsea) blieb einfach stehen und fing das Leder problemlos.

So ging die Begegnung in die Verlängerung. Dort schoss Pape Gueye (94.) den Senegal mit einem Traumtor zum zweiten Triumph beim Afrika-Cup nach 2022. Die Marokkaner müssen dagegen weiter warten, vor 50 Jahren holten sie ihren einzigen Titel.

