- Anzeige -
- Anzeige -
Afrika-Cup 2026

Afrika-Cup 2026: Fußball-Weltstars zum Fremdschämen – ein Kommentar

  • Veröffentlicht: 19.01.2026
  • 16:18 Uhr
  • Thomas Kreidemeier

Fußballerisch war der Afrika-Cup 2026 hochklassig und hatte eigentlich großes Potenzial. Doch spätestens dieses Finale hat den Wettbewerb zum Gespött gemacht. Ein Kommentar.

Von Thomas Kreidemeier

Idioten gibt es ja bekanntlich immer und überall. Und mal was schiefgehen kann selbst bei professionellster Organisation eines Großereignisses.

Doch die Liste, was beim Africa-Cup 2026 und seinem Finale alles peinlich war, ist länger als die Titel-Durststrecke von Marokko.

- Anzeige -
- Anzeige -

Chronologie des Wahnsinns

Los ging der amüsante Trubel schon vor Start des Turniers: Mitfavorit Kamerun kann sich nicht einigen und zwei Trainer nominieren zwei verschiedene Mannschaftskader für das Turnier. Eine Geschichte, wie man sie noch nie gehört hat - und doch noch die normalste und harmloseste im Laufe dieses Turniers.

Im Halbfinale und Finale klauen marokkanische Balljungen dem gegnerischen Torwart das Handtuch, damit der sich nicht die nassen Torwart-Handschuhe abtrocknen kann. Na gut, geschenkt. Doch dann wird Ersatztorhüter Yehvann Diouf, der dem Kollegen das Handtuch reichen will, von den Balljungen auch noch körperlich angegriffen. Wie bitte?

Und schließlich wird die Farce gekrönt von der senegalischen Mannschaft, die mit einer bitteren Schiedsrichter-Entscheidung umgeht wie eine bockige Kita-Gruppe und sich 20 Minuten lang weigert, das Spiel fortzusetzen. Von der Bundesliga bis zur Kreisklasse ist mir das noch nicht untergekommen. Währenddessen nehmen die Fans das halbe Stadion auseinander.

- Anzeige -
- Anzeige -

Profis ohne Professionalität

Man muss bedenken: Es sind eben gerade keine Amateure, die da auf dem Platz standen. Sondern Weltstars, die bei Europas Top-Clubs Millionen verdienen. Auch nach zwei in Summe unzweifelhaft unglücklichen Schiedsrichter-Entscheidungen dürfen sie sich natürlich ungerecht behandelt fühlen - aber nicht so reagieren.

Dass wohl ausgerechnet Senegals Trainer Pape Thiaw, von dem man doch noch am ehesten etwas Vernunft erwarten würde, seine Spieler dazu ermutigt hatte, das Finale der Kontinentalmeisterschaft zu boykottieren, passt genauso ins Bild wie die Ausführung des ach so umstrittenen Elfmeters: Per Panenka chippt Brahim Díaz den Ball in die Arme des Torwarts.

Klar, dass der Senegal das Spiel am Ende sogar noch gewinnt. Dieses Fremdscham-Finale musste ja das Team gewinnen, das beim neutralen Zuschauer die größte Fremdscham hervorruft.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wilde Gerüchte im Netz

Selbst die Gerüchte, dass Díaz den Elfmeter absichtlich verschießen musste, als Voraussetzung dafür, dass Senegal das Spiel fortsetzt, traut man sich kaum mehr als alberne Verschwörungstheorie abzutun. Ganz ehrlich: Wen würde es noch wundern?

Als nächstes prognostiziere ich, dass sich in ELF-Manier zwei Abspaltungen vom afrikanischen Fußballverband gründen, die im gleichen Jahr drei Wettbewerbe um die Fußballkrone Afrikas austragen. Immerhin Kamerun wäre dann im Vorteil – sie könnten nicht nur bei einem, sondern bei zwei der Turniere mitspielen.

Mehr News und Videos
Senegal stürmt per Traumtor zum Titel
News

Chaos bei Senegals Triumph gegen Marokko - deutliche Worte von Infantino

  • 19.01.2026
  • 13:51 Uhr
Senegal-Marokko
News

Afrika-Cup: Verrückte Szenen - Senegals Team tritt vor Elfmeter ab

  • 18.01.2026
  • 22:27 Uhr
Fans beim Afrika-Cup
News

Afrika Cup-Finale heute live: Wo läuft Senegal - Marokko live im TV und Stream?

  • 18.01.2026
  • 10:19 Uhr
Afrika-Cup-Finalisten
News

So viel Bundesliga steckt im Afrika-Cup-Finale

  • 15.01.2026
  • 15:19 Uhr
Marokkos Star Achraf Hakimi (l.) im Zweikampf
News

Drama im Elfmeterschießen: Marokko im Finale Dahoam im Afrika Cup

  • 15.01.2026
  • 00:03 Uhr
Mohamed Salah (l.) und Torschütze Sadio Mané im direkten Duell
News

Bayern-Star Nicolas Jackson mit Senegal im Finale

  • 14.01.2026
  • 20:34 Uhr
CAN - Algeria v Nigeria Africa Cup of Nations (CAN) quarter-final football match between Algeria and Nigeria at the Grand stadium in Marrakesh, Morocco on January 10, 2026. Photo by Hamza Bouhara A...
News

Afrika-Cup: Tumulte um Zidane

  • 12.01.2026
  • 00:56 Uhr
Marmoush
News

Afrika-Cup: Ägypten im Halbfinale - Sieg über DFB-Gegner Elfenbeinküste

  • 10.01.2026
  • 21:58 Uhr
Brahim Diáz überragt beim Afrika-Cup
News

Afrika Cup: Marokko und Bayern-Star buchen Halbfinal-Tickets

  • 09.01.2026
  • 23:22 Uhr
Jackson (vorne) im Kopfballduell
News

Viertelfinale erreicht: Jackson droht Bayern-Spiele zu verpassen

  • 04.01.2026
  • 12:51 Uhr