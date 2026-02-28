Der frühere Nationalspieler Marco Reus hat seinen Vertrag bei MLS-Klub Los Angeles Galaxy verlängert.

Der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler Marco Reus unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis Dezember 2027. Das teilten die Franchise aus Kalifornien am Samstag mit.

Reus war im August 2024 nach Los Angeles gewechselt und kommt seitdem auf 42 Pflichtspiele mit 22 Torbeteiligungen. In seiner ersten Spielzeit hatte er gleich die Meisterschaft gewonnen, in der Vorsaison folgte der sportliche Einbruch.

Mit Rang 14 unter 15 Teams in der Western Conference verpasste der Klub die Playoffs deutlich. In der laufenden Saison führte Reus die Mannschaft in zwei der ersten drei Partien als Kapitän aufs Feld.