Fussball

Major League Soccer: Marco Reus verlängert in Los Angeles bis 2027

  • Veröffentlicht: 28.02.2026
  • 20:42 Uhr
  • SID

Der frühere Nationalspieler Marco Reus hat seinen Vertrag bei MLS-Klub Los Angeles Galaxy verlängert.

Der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler Marco Reus unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis Dezember 2027. Das teilten die Franchise aus Kalifornien am Samstag mit.

Reus war im August 2024 nach Los Angeles gewechselt und kommt seitdem auf 42 Pflichtspiele mit 22 Torbeteiligungen. In seiner ersten Spielzeit hatte er gleich die Meisterschaft gewonnen, in der Vorsaison folgte der sportliche Einbruch.

Mit Rang 14 unter 15 Teams in der Western Conference verpasste der Klub die Playoffs deutlich. In der laufenden Saison führte Reus die Mannschaft in zwei der ersten drei Partien als Kapitän aufs Feld.

Kuntz: "Marco bringt unglaubliches Maß an Qualität"

"Marco bringt ein unglaubliches Maß an Qualität, Erfahrung und Führungsstärke in unsere Mannschaft ein", sagte General Manager Will Kuntz. "Seine Professionalität und seine hohen Standards motivieren alle um ihn herum, und sein Einfluss sowohl in der Umkleidekabine als auch auf dem Spielfeld ist unermesslich. Wir freuen uns, dass er weiterhin eine so wichtige Rolle für unseren Verein spielen wird."

Vor seinem Wechsel in die Major League Soccer hatte Reus 429 Pflichtspiele (170 Tore) für Borussia Dortmund absolviert, für Borussia Mönchengladbach stand er in 109 Partien (41 Tore) auf dem Feld. Sein bisheriger Vertrag in Los Angeles wäre Ende 2026 ausgelaufen.

