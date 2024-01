Afrika-Cup 2024: Ägypten und Nigeria verpatzen den Auftakt

Anzeige

Top-Favorit Ägypten um Liverpool-Star Mohamed Salah hat zum Auftakt des Afrika-Cups in der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) eine Blamage in der Nachspielzeit abgewendet.

Der Rekordsieger kam dank eines verwandelten Foulelfmeters von Salah (90.+7) zu einem 2:2 (1:0) gegen Underdog Mosambik, der erstmals seit 2010 bei dem Turnier dabei ist.

In der Sturmspitze von Mosambik spielte Stanley Ratifo, der beim deutschen Oberligisten 1. CfR Pforzheim unter Vertrag steht, von Beginn an. Bundesliga-Profi Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt stand hingegen nicht in der Startformation der Ägypter, wurde aber eingewechselt.

Zuerst schien alles nach Plan zu verlaufen für den Top-Favoriten: Mostafa Mohamed traf bereits in der zweiten Spielminute. Doch Mosambik wehrte sich und setzte auch offensive Akzente.

Ein Doppelschlag nach der Pause durch Witi (55.) und Clesio Bauque (58.) stellte die Partie auf den Kopf. Daraufhin wurde es hitzig und nach minutenlanger VAR-Prüfung in der Nachspielzeit bekam Ägypten einen Elfmeter, den Salah glücklich mit dem Innenpfosten verwandelte.

Ägypten hat nach dem vermeintlich einfachsten Spiel in Gruppe B damit zunächst zwei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter: Kap Verde gewann zum Auftakt gegen Ghana 2:1 (1:0).