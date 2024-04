Baller League live: Tabelle nach dem 11. Spieltag - Das sind die Teams beim Final Four

Anzeige

Die Vorrunde der Baller League ist beendet. Die Teams, die ins Final Four einziehen, stehen fest.

Am 8. April steigt das große Finale der ersten Baller-League-Saison. Im PSD BANK DOME in Düsseldorf kämpfen die besten vier Teams der "regulären Saison" um den Titel und einen Platz in den Geschichtsbüchern.

Nach dem 11. und letzten Vorrundenspieltag hat sich folgendes Quartett für das Finalturnier qualifiziert: Calcio Berlin, Eintracht Spandau, Streets United und die Las Ligas Ladies.

Es gibt zu folgenden Paarungen im Halbfinale: Calcio Berlin trifft auf die Las Ligas Ladies, und Streets United bekommt es mit Eintracht Spandau zu tun.

Alle anderen Teams haben es nicht geschafft, ihre erste Saison in der Baller League ist zu Ende.