Streets United bleibt auch nach dem 5. Spieltag der Baller League ungeschlagen, während Max Kruse Hollywood United zum Sieg schießt.

Tore, Skills, Drama - der fünfte Spieltag der Baller League hatte es wieder in sich!

Zum Auftakt feierten die Protatos ihren ersten Saisonsieg – und wie: Gegen Eintracht Spandau drehte das Team von Holzi und Spidey richtig auf und setzte sich deutlich mit 8:3 durch.

Golden XI und die Gönrgy Allstars machten in einer zunächst zurückhaltenden Partie weiter. Wild wurde es in der Schlussphase, als Gönrgys 3:3-Ausgleich in der letzten Sekunde MontanaBlack komplett aus der Fassung brachte.

Danach setzte Podolskis Streets United wieder ein dickes Ausrufezeichen. Gegen den FC Nitro von Nader Jindaoui zeigte der Tabellenführer eine abgeklärte Vorstellung und holte mit einem klaren 4:0 den fünften Sieg im fünften Spiel.

Wesentlich enger und emotionaler ging es im Derby zwischen Beton Berlin und den Käfigtigern zu. Beide Teams schenkten sich nichts – inklusive aufgeladener Schlussphase mit Rudelbildung. Am Ende setzten sich die Käfigtiger knapp mit 6:5 durch.