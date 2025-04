Der 7. Spieltag der Baller League hatte einiges zu bieten. Das Spitzenspiel ging überraschend deutlich an den Tabellenführer.

Tore, Skills, Drama - der siebte Spieltag der Baller League hatte es wieder in sich!

Im ersten Spiel brauchten die Teams etwas Zeit, um in Fahrt zu kommen. In der zweiten Halbzeit fielen dann allerdings 5 Tore und die Mannschaft von Spandau Berlin setzte sich mit 4:3 durch. Der neue Star Norbert Jaszczak war an drei Treffern direkt beteiligt und entschied das zweite Spiel in Folge zugunsten der Spandauer.

Überraschend deutlich wurde es dann im zweiten Spiel zwischen Streets United und den Gönrgy Allstars. Das Spiel der beiden Spitzenmannschaften endete 4:0 für Streets United, die sich nun mit 18 Punkten in der Tabelle an der Spitze absetzen.

Anschließend unterlag Hollywood United um Max Kruse den Jungs von Calcio Berlin mit 4:3. Nachdem Kruse persönlich das erste Tor der Partie erzielte, hatte Kevin Weggen noch einen Traumschuss zum 2:2-Ausgleich auf dem Fuß. Am Ende entschied sich die Partie im "one-on-one" für die Calcio-Mannschaft.

Ohne den in LA lebenden Nader Jindaoui spielte der FC Nitro nur 2:2 gegen die Käfigtiger. Auf der anderen Seite war Kevin-Prince Boateng trotz Aufholjagd nicht ganz zufrieden mit dem Unentschieden. Die Käfigtiger bleiben damit auf einem Platz für die Final Four.