Die Baller League liefert an Matchday 9 eine Menge Tore und einen harten Kampf um das Final Four.

Tor-Festival in der Baller League! Am 9. Spieltag ging’s nochmal richtig rund – und das Rennen um das Final Four spitzt sich immer weiter zu.

Der Matchday startete direkt mit einem Kracher: Calcio Berlin und Golden XI lieferten sich ein intensives Hin und Her, am Ende stellte Top-Torjäger Kevin Weggen mit seinem 15. Saisontor den 4:3-Endstand her. Während sich Calcio damit stark in den Top 4 festsetzt, ist für Golden XI die Chance auf die Final Four jetzt endgültig dahin.

Im Topspiel des Abends trafen die Gönrgy Allstars auf die formstarken Käfigtiger. Fünfmal knipste das Team von MontanaBlack allein in der zweiten Hälfte zum dominanten 7:1-Sieg. Damit überholen sie die Käfigtiger und setzen sich auf Platz zwei – inklusive stark verbessertem Torverhältnis.

Im dritten Spiel des Abends machten die Las Ligas Ladies und Hollywood United weiter, wo die Partien zuvor aufgehört hatten: mit klaren Verhältnissen. Hollywood brauchte dringend einen Sieg, um im Rennen um die Final Four zu bleiben und lieferte ab: Das Team von Knossi und Max Kruse dominierte von Beginn an und ließ den Ladies keine Chance. Kruse selbst setzte mit dem Tor zum 9:2-Endstand schließlich den Schlusspunkt.