Baller League, 1. Spieltag: Titelverteidiger kassiert Klatsche - auch Christoph Kramer ohne Chance

Die neue Baller-League-Saison ist eröffnet. Während vor allem Calcio Berlin und die Gönrgy Allstars offensiv überzeugten, mussten Las Ligas Ladies und Weltmeister Christoph Kramer heftige Niederlagen einstecken.

Die Baller League ist in ihre dritte Saison gestartet und hat direkt für Spektakel gesorgt! Nach zwei Spielzeiten in Köln entschieden sich die Verantwortlichen für einen Umzug nach Berlin. Gespielt wird im Hangar 7 am Flughafen Tempelhof.

Zum Auftakt des ersten Spieltags lieferten sich Calcio Berlin und VfR Zimbos direkt einen offenen Schlagabtausch inklusive Aufholjagd.

Zur Pause lag sah nach einem erfolgreichen Auftakt für die Zimbos aus, doch in Hälfte zwei drehte Calcio Berlin die Partie nach einem 1:4-Rückstand in einen 8:4-Sieg.

Das Final-Rematch zwischen den Gönrgy Allstars und den Las Ligas endete ebenfalls torreich. Letztendlich musste sich Titelverteidiger Las Ligas Ladies aber deutlich mit 3:9 geschlagen geben.