Baller League, 6. Spieltag: Streets United gewinnt Topspiel - Kantersieg für Eintracht Spandau

Anzeige

Ein weiterer ereignisreicher Spieltag bei der Baller League: Ein ehemaliger BVB-Star entscheidet das Topspiel des Abends, während Fußball-Legende Ze Roberto die Käfigtiger nicht aus dem Tabellenkeller holen kann.

Wilder Auftakt an Matchday 6: Die zuletzt formstarken Gönrgy Allstars unterlagen deutlich mit 3:8 gegen Eintracht Spandau.

In einer zunächst ausgeglichenen Partie gingen die Spandauer mit einer Führung von 3:2 in die Halbzeit, bevor das Team unter der Aufsicht von Präsident Knabe in der zweiten Hälfte so richtig aufdrehte und gleich fünf Tore in Folge erzielte.

Auch das zweite Spiel war eine klare Angelegenheit: Die Las Ligas Ladies dominierten über die gesamten 30 Minuten und schlugen Hardstuck Royale mit 4:0. Moritz Leitner erzielte sein 13. Tor der Saison - er ist der aktuelle Top-Torjäger der Baller League.

Die Mannschaft von Jule Brand und Selina Cerci konnte damit den vierten Sieg einfahren, während Trymacs' Hardstuck Royale die fünfte Niederlage in Folge kassierte.