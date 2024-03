In der Baller League steht der 8. Spieltag an. Es ist wieder viel los. Ailton kam, sah und siegte. Ähnlich wie Max Kruse, der ein starkes Spiel lieferte. Eintracht Spandau zaubert die nächste Show aus dem Hut und den "Spandauer Undertaker" aus dem Sarg.

Die Tiger kämpfen weiter, geraten jedoch wenige Minuten später nach einem starken Angriff des Gegners wieder in Rückstand. Der Gamechanger Fairplay ändert nichts mehr am Ergebnis. Beton Berlin setzt sich mit 3:2 durch.

Zunächst bleibt Ailton bei den verletzungsgeplagten Berlinern draußen. Beide Teams starten gut in die Partie. Die Partie ist umkämpft. Calcio investiert mehr und belohnt sich. Durch zwei starke Solos gehen die Berliner noch vorm Gamechanger mit zwei Treffern in Führung. Die klaren und besseren Chancen gehen ebenfalls an Calcio.

Der "Spandauer-Undertaker" kann spielen. Im Gegensatz zur Introshow kommt das Spiel vorerst ohne nennenswerte Highlights aus. Erst nach dem Gamechanger dreht Golden XI auf und versenkt die erste gute Chance per Direktabnahme. Das Team von Christoph Kramer und Ana Maria Markovic geht in Führung.

Las Ligas Ladies ohne Glück

Im letzten Spiel treffen Las Ligas Ladies und Streets United aufeinander. Im umkämpften Spiel geht es hin und her. Den ersten Nadelstich setzt Streets United. Eine schön rausgespielte Chance veredelt das Team von Lukas Podolski und Alisha Lehmann zur Führung.

Las Ligas Ladies halten zwar dagegen, sind jedoch vorm Tor des Gegners nicht zwingend genug. Es geht mit einem 0:1 Rückstand in die Pause.

Auch nach der Ruhephase scheint es den Ladies an Glück zu fehlen. Der sonst so überragende Moritz Leitner lässt einen Penalty liegen. Die Partie wird hitzig. Streets United werfen sich in jeden Zweikampf und in jeden Ball.

Fünf Minuten vor Schluss belohnen sich die Ladies für ihre Bemühungen. Ex-Buli-Profi Mehmet Ekici erzielt den überfälligen Ausgleich. Beinahe in den Jubel liefert Streets United das nächste Traumtor des Abends. Der präzise Schuss in den Winkel sichert die erneute Führung.

Las Ligas Ladies spielen weiter mutig nach vorne. Streets United steht tief und erhöht durch einen Konter auf 3:1. Der letzte Punch gehört den Ladies. Am Ende reicht es gegen eine kämpferische Mannschaft nur zu einem 2:3.

Streets United klettert durch den Sieg an die Tabellenspitze. Oder doch nicht?