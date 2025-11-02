Anzeige
Frauenfussball

Österreich: Schiedsrichter erleidet Herzinfarkt während Spiel der 2. Frauenfussball-Bundesliga - Defibrillator im Einsatz

  • Aktualisiert: 03.11.2025
  • 10:45 Uhr
  • ran.de

Beim Zweitliga-Spiel im österreichischen Frauenfußball zwischen dem SV Hirter Kraig und dem Grazer AK kam es zu einem medizinischen Notfall rund um den Schiedsrichter.

Im österreichischen Frauenfußball wurde die Zweitliga-Begegnung zwischen dem SV Hirter Kraig und dem Grazer AK von einem medizinischen Notfall überschattet.

Der Unparteiische erlitt während des Spiels in Guttaring im Bundesland Kärnten einen Herzinfarkt, wie unter anderem der "Österreichische Rundfunk" (ORF) berichtet.

Gut 20 Minuten vor dem Ende der Begegnung brach der Unparteiische dem Bericht nach während einer Spielunterbrechung zusammen.

Kraigs Spielertrainerin Alissa Lamzari leistete sofort erste Hilfe, die Physiotherapeutin bemerkte schon vor dem Zusammenbruch, dass mit dem Schiedsrichter etwas nicht stimmte.

Nach Herzinfarkt: Reanimation mit Defibrillator

"Dann bin ich hingelaufen, habe ihn gefragt, ob er sich hinsetzen will. Und sowie ich das gefragt habe, ist er eigentlich schon kollabiert, also zusammengebrochen", schildete Lamzari die schrecklichen Szenen rund um den Unparteiischen.

Da anschließend die Atmung beim kollabierten Schiedsrichter aussetzte, musste Lamzari Reanimationsmaßnahmen einleiten. "Zum Glück haben wir einen Defi gehabt bei uns am Spielplatz", sagte die Spielertrainerin des Zweitliga-Teams. Einige Minuten später wurde der Schiedsrichter vom alarmierten Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Infolge des Zwischenfalles wurde die Begegnung abgebrochen. "Wir wünschen dem Schiedsrichter alles Gute, eine schnelle Genesung und ganz viel Kraft – ebenso allen, die ihm nahe stehen", hieß es in einem Statement des SV Hirter Kraig auf Instagram.

