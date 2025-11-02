FC Bayern München: Rekordumsatz! FCB-Boss Jan-Christian Dreesen warnt die Bundesliga

Bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern verkündete Vorstandschef Jan-Christian Dreesen Rekordzahlen: Die Münchener kratzen knapp am Milliarden-Umsatz – inklusive Seitenhieb an die Konkurrenz, "wo das Geld gefühlt aus der Steckdose kommt."

Der FC Bayern hat auch im Geschäftsjahr 2024/25 wieder einen Gewinn und einen Rekordumsatz erwirtschaftet.

Der Konzern verzeichnete ein Ergebnis vor Steuern von 42,5 Millionen Euro, der Jahresüberschuss beläuft sich auf 27,1 Millionen. Der Umsatz stieg um rund 27 Millionen auf 978,3 Millionen Euro.

Im Geschäftsjahr 2023/24 hatte der Umsatz noch bei 951,5 Millionen Euro gelegen, der Konzerngewinn bei 62,7 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss lag damals bei 43,1 Millionen.

"Wir erleben stürmische Zeiten", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. "Der Transfermarkt ist in diesem Sommer in Aufruhr gewesen. Wir konkurrieren mit Klubs, die für ihr Geld sicherlich nicht so hart arbeiten müssen wie wir, wo das Geld gefühlt aus der Steckdose kommt. Aber wissen Sie was? Ich finde das gut!"