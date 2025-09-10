3. Spieltag der Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, im Livestream und Liveticker
- Aktualisiert: 12.09.2025
- 08:36 Uhr
- ran.de
Borussia Dortmund muss am 3. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 auswärts beim 1. FC Heidenheim antreten. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.
Für Borussia Dortmund steht am 3. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim an. Die Vorzeichen aus sportlicher Sicht sind relativ deutlich.
Der BVB geht nach bislang vier Punkten aus zwei Spielen als klarer Favorit in die Partie am Samstagnachmittag in der Voith-Arena.
Die Heidenheimer sind hingegen enttäuschend in die neue Spielzeit gestartet, nachdem sich die Mannschaft von Coach Frank Schmidt in der Vorsaison über die Relegation gerade noch vor dem Abstieg retten konnte.
Nach zwei Partien hat der FCH aber immer noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto. Vor der Länderspielpause verlor Heidenheim trotz phasenweise guter Leistung mit 0:2 in Leipzig, zum Saisonauftakt gab es eine 1:3-Pleite zuhause gegen Wolfsburg.
Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze
Heidenheim vs Borussia Dortmund im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?
- Spiel: 1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund
- Wettbewerb: Bundesliga, 3. Spieltag
- Datum: 13. September 2025
- Uhrzeit: 15:30 Uhr
- Austragungsort: Voith-Arena (Heidenheim)
Bundesliga: Läuft die Partie 1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.
Heidenheim - Borussia Dortmund live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Heidenheim - Dortmund live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Bundesliga im Livestream: Wer zeigt den 1. FC Heidenheim gegen Borussia Dortmund live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.
Borussia Dortmund zu Gast beim 1. FC Heidenheim: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?
Einen Ticker zu Heidenheim - Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
1. FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels
- Begegnung: 1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund
- Datum und Uhrzeit: 13. September; 15:30 Uhr
- Trainer: Frank Schmidt (1. FC Heidenheim), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW TV
- Liveticker: ran.de, ran-App