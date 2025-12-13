1. FC Köln: Fan-Boykott vor Derby in Leverkusen - Polizei äußert sich über "Nacktkontrollen"

Vor dem Derby zwischen Leverkusen und Köln gibt es rund um die BayArena Fan-Ärger. Der Polizei werden "Nacktkontrollen" vorgeworfen. Die aktive Fanszene des 1. FC Köln boykottierte das Gastspiel der Rheinländer beim Derby am Samstagabend bei Bayer Leverkusen. Als Grund nannten die Anhänger strenge Einlasskontrollen an der BayArena in Leverkusen, einige sprachen sogar von Nacktkontrollen.

Die Polizei hat dieser Darstellung inzwischen widersprochen. So bestätigte ein Sprecher dem "Express", es habe keine Nacktkontrollen gegeben, die Fans seien mit den vorgenommenen Kontrollmaßnahmen aber nicht einverstanden gewesen.

Polizei dementiert Nacktkontrollen Demnach wurden zwei bereits polizeibekannte Kölner Fans aus der Menge genommen und von den Beamten genauer untersucht, ausziehen mussten sie sich laut Angaben der Polizei aber nicht. Weiter hieß es, dass bei einem Kölner Anhänger sogenannte "passive Waffen" gefunden wurden. Mangelnde Disziplin: BVB streicht Duo aus Kader In einem Statement des "Kölsche Klüngel", der Fanhilfe des 1. FC Köln, hatte es am Samstag geheißen: "Nachdem Nacktkontrollen stattgefunden haben, hat sich die aktive Fanszene entschieden, das Stadion geschlossen zu verlassen."

Hunderte Anhänger verließen das Stadion "Einige Fans mussten sich bei den Kontrollen nackt ausziehen. Daraufhin sind zahlreiche Ultragruppierungen abgereist", bestätigte FC-Anhänger Martin Schlüter dem Medium, "auch Fans, die schon im Stadion waren, sind aus Solidarität wieder rausgegangen und werden das Spiel nicht im Stadion verfolgen". In den sozialen Medien kursieren Videoclips, die zeigen, wie hunderte Anhänger der Kölner das Gelände vor der BayArena schon lange vor dem eigentlichen Spielbeginn wieder verlassen.

Bayer Leverkusens Boss Fernando Carro wies bei "Sky" die Verantwortung für die Kontrollmaßnahmen weg vom Klub. "Das ist eine polizeiliche Maßnahme. Ich finde, man sollte in unserem Land schon der Polizei vertrauen", erklärte der Spanier.

