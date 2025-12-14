bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Borussia Dortmund: Für Verlängerung mit Top-Star - BVB umgarnt wohl Vater von Nico Schlotterbeck
- Veröffentlicht: 14.12.2025
- 12:43 Uhr
- ran.de
Um Nico Schlotterbeck von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen, ergreift der BVB offenbar ganz besondere Maßnahmen.
Spätestens seit dem unangenehmen 2:2-Unentschieden in der Champions League gegen den norwegischen Vertreter FK Bodö/Glimt herrscht bei Borussia Dortmund Unruhe.
An diversen Fronten brodelt es. So echauffierte sich Nationalspieler Nico Schlotterbeck nach dem Auftritt zunächst in der Kabine, ehe er vor laufender Kamera nachlegte. "Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball", pestete er.
Der 26-Jährige ist es auch, der für die Schwarz-Gelben aktuell eine besondere Bedeutung hat. So genießt eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Abwehrspieler oberste Priorität.
Der BVB plant, Schlotterbeck zum Werbegesicht zu machen, um ihn zu einer Klub-Legende im Stile von Marco Reus oder Mats Hummels aufzubauen.
Um dies möglich zu machen, setzt die Borussia dabei viele Hebel in Bewegung. Neben dem finanziellen Aspekt, Schlotterbeck könnte dem Vernehmen nach inklusive Boni bis zu 14 Millionen Euro kassieren, spielt auch der Vater des Sportlers eine nicht unbedeutende Rolle.
BVB: Schlotterbeck-Papa wird umgarnt
So berichtet die "Bild", dass der Klub nichts unversucht lässt, um Schlotterbeck zu einer Unterschrift zu bewegen. Dazu gehört auch, dass Papa Marc vom Klub umgarnt wird. Bereits seit einigen Spielen sitzt er auf der Ehrentribüne – in der Reihe, in der unter anderem Berater Matthias Sammer Platz nimmt.
Doch auch den Spieler versucht der Klub zu bearbeiten. So traf sich wohl erst kürzlich Markenbotschafter Reus mit dem Verteidiger zum Essen.
Aber: Dieser spielt trotz der Bemühungen offenbar auf Zeit und könnte seine Entscheidung – er wird unter anderem mit Bayern, Barcelona und Liverpool in Verbindung gebracht – demnach erst im Frühjahr treffen.
Der Vertrag von Schlotterbeck beim BVB läuft noch bis 2027.