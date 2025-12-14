Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Mainz 05: Urs Fischer startet seine Mission ausgerechnet beim FC Bayern München - Er weiß, wie es geht!
Urs Fischer startet seine Mission mit Mainz 05 ausgerechnet beim FC Bayern – eine einfachere Aufgabe gibt es kaum.
Die Bundesliga hat im Kampf gegen den übermächtigen FC Bayern München einen zurückgewonnen, der genau weiß, wie es geht: Urs Fischer kehrt am Sonntag zurück auf die Trainerbank.
Mit dem FSV Mainz 05 will er schaffen, was bisher nur seinem Ex-Klub Union Berlin gelang: Mindestens einen Punkt gegen den Tabellenführer holen.
Und der 59-Jährige hat tatsächlich je nach Lesart keine allzu schlechte Bilanz gegen die Bayern vorzuweisen. Streicht man seine Niederlagen mit dem FC Zürich in der Champions-League-Qualifikation 2011, bleiben acht Aufeinandertreffen mit dem FCB in der Bundesliga.
Immerhin dreimal gelang ihm dabei ein 1:1 – einmal sogar in der Allianz Arena. Im Jahr 2021 erzielte der eingewechselte Marcus Ingvartsen spät den Ausgleich in einem Spiel, das in der Coronazeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.
Mit den Mainzern wagt Fischer nun einen weiteren Anlauf – und das voraussichtlich mit einer 180-Grad-Wende.
Urs Fischer wird Mainz 05 umkrempeln
Denn bisher war Mainz eines der Bundesliga-Teams mit dem höchsten Pressing. Es gibt eine Statistik, die misst, wie viele Pässe ein Gegner in dessen Hälfte spielen darf, ehe eine Defensivaktion des anderen Teams erfolgt. Je niedriger der Wert, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft hoch presst.
Hohe Werte zeugen derweil entweder von einem sehr schlechten Pressing oder davon, dass eine Mannschaft kaum in der gegnerischen Hälfte auftaucht. Die Nullfünfer haben laut "understat" mit 9,61 den zweitniedrigsten Wert der Liga – vor den Bayern (9,72). Hoffenheim führt die Tabelle mit 8,57 an.
Auf dem letzten Rang: Union Berlin mit 17,13. Ein Relikt aus alten Zeiten, könnte man meinen. Denn in den Eisernen steckt auch heute noch viel Fischer. In drei von vier kompletten Bundesliga-Spielzeiten als Union-Trainer hatte sein Team den höchsten Wert.
Union entwickelte hierzulande in kürzester Zeit eine Art Mythos. Das deutsche Atletico Madrid, sagte so mancher anerkennend, so mancher aber auch eher abschätzig.
Fischers Union Berlin war so effizient wie wenige andere Teams
Dazwischen gab es nicht viel. Union wurde zu einem Klub, gegen den niemand gern gespielt hat. Nicht mal die Bayern. Sie spielten aggressiv, defensiv extrem diszipliniert und auch abseits der rein fußballerischen Aspekte mit allen Mitteln – wenn nötig, auch mal an den Grenzen des Regelwerks.
Vor allem zeichnete das Team aber eine unnachahmliche Effizienz aus. In der letzten kompletten Saison von Fischer schoss Union in der Bundesliga 51 Tore und erreichte einen starken vierten Platz. Anhand der herausgespielten Chancen und deren Qualität waren laut "understat" jedoch nur 35,07 Tore erwartbar. Eine Überperformance von 15,93, die in dieser Form nur selten vorkommt.
Borussia Dortmund gelang dieses Kunststück mehrfach und auch dem FC Bayern. Es braucht eine enorme Mischung aus individueller Abschlussqualität und dem berühmten Lauf, um einen derartigen Wert zu erzielen.
Fischers Fußball lebt von dieser Effizienz. Sein Ziel wird es sein, auch aus Mainz zunächst ein sehr defensivstarkes Team zu machen – und dabei wohl auch die Pressinghöhe Schritt für Schritt nach hinten zu verschieben. Über eine starke Abwehr soll dann wie einst mit Union das Umschaltverhalten perfektioniert werden.
Urs Fischer vor einfachem Start mit Mainz 05
Es wird ein ziemlicher Kulturschock werden für die Mainzer, die seit vielen Jahren einen offensiven, teils sogar spektakulären Fußball gewohnt waren. Beirren lässt sich Fischer jedoch nicht davon, dass es in Deutschland auch viel Kritik an der Attraktivität seines Fußballs gab.
"Ich finde, solche Kritiken lassen sich in viele Richtungen interpretieren", sagte er im Oktober im Interview mit "transfermarkt": "Die Frage ist: Wer definiert, was attraktiv ist? Für mich ist entscheidend, dass man seine Idee nicht aufgibt, nur weil es nach außen falsch wahrgenommen wird."
"Nur weil man nicht in jedem Spiel spektakulär durchkombiniert, heißt das nicht, dass es 'nur lange Bälle' sind", verteidigte sich Fischer: "Der Fußball ist ein Mix aus vielen Elementen – Pressing, Umschaltmomente, Standards und Spielkontrolle."
Dabei verwies er auch auf seine eigene Vergangenheit in der Schweiz: "Wenn ich zurückschaue: In Zürich war mein Ansatz offensiv und dynamisch, in Thun so effizient wie möglich, und in Basel haben wir Rekorde aufgestellt. Das war möglich, weil ich mit dem Bestand, mit den Talenten und mit dem Umfeld gearbeitet habe."
Fischer-Fußball als Rezept gegen Bayern?
Ein wenig offen ist es also schon noch, wie genau er die Herausforderung in Mainz angehen wird. Letztlich gehe es vor allem darum, "ein gemeinsames Ziel" zu entwickeln, "an das alle glauben".
Das erste Zwischenziel für Fischer wird eine Überraschung in München sein. Beim 1:1 vor etwas mehr als vier Jahren reichten seinem Team 41 Prozent Ballbesitz und vier Schüsse auf das Tor. Diesmal wird seine eigene Mannschaft verunsicherter sein.
Es dürfte aber kein Zufall sein, dass die beiden Teams, die den Bayern in dieser Saison Punkte abgenommen haben, mit einigen Elementen erfolgreich waren, die den Fischer-Fußball auszeichnen: eine disziplinierte Defensive, lange Bälle und Standardsituationen.
Fischer weiß, wie man die Bayern ärgert. Gleichwohl ist die Erwartungshaltung an ihn in diesem Spiel so gering, dass er sie fast nur übertreffen kann. Einfacher geht es kaum, könnte man meinen.