Müheloser Sieg: 1899 Hoffenheim beendet Bochumer Lauf

Ziemlich mühelos hat die TSG Hoffenheim die eigene Schwächephase und den überraschenden Lauf des VfL Bochum mit einem Schlag beendet. Die Kraichgauer, die zuvor in fünf Pflichtspielen sieglos waren, gewannen zum Auftakt des 14. Bundesliga-Spieltags 3:1 (2:0) gegen die Westfalen. Der VfL war vor der Begegnung fünf Partien ungeschlagen.

Ein Eigentor des Serben Erhan Masovic (32.) brachte die TSG auf die Siegerstraße. Danach trafen Torjäger Andrej Kramaric (43.) und Joker Ihlas Bebou (76.) für die Hoffenheimer, die mit 23 Punkten auf dem sechsten Platz bleiben.

Der eingewechselte Goncalo Paciencia (90.) traf spektakulär für die Bochumer, die auf Rang zwölf keine weiteren Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln konnten.

"Das ist ein wichtiges Spiel für uns, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen", sagte TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo kurz vor dem Anpfiff bei "DAZN". Sein Gegenüber Thomas Letsch wollte weiter am "guten Trend" arbeiten: "Alles in allem passt es - wir sind auf einem guten Weg."

Vor lediglich 16.023 Zuschauern in der Sinsheimer Arena hätte Wout Weghorst die Gastgeber eigentlich schon nach 130 Sekunden in Führung bringen müssen. Der niederländische Nationalstürmer traf aus kurzer Distanz aber nur VfL-Torwart Manuel Riemann.