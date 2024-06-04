Das Winter-Transferfenster ist geöffnet. Bis Anfang Februar haben die Klubs nun Zeit, ihren Kader zu verstärken. ran informiert über die heißesten Transfergerüchte. Seit Anfang Januar dürfen die Bundesliga-Vereine wieder Transfers tätigen. Das heißt, auf dem Transfermarkt wird es jetzt wieder hektischer zugehen. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

+++ 13. Januar, 10:34 Uhr: Milan will wohl ablösefreies deutsches Duo +++ Nachdem die AC Mailand mit Niclas Füllkrug bereits einen Deutschen verpflichtet hat, wollen die Rossoneri offenbar gleich zwei weitere deutsche Spieler in den Norden Italiens lotsen. Wie "Sky Italia" berichtet, will sich Milan mit Leon Goretzka beschäftigen und den Nationalspieler gegebenenfalls im Sommer ablösefrei holen. Sein Vertrag beim FC Bayern München endet im kommenden Sommer. Auch der Vertrag von Linksverteidiger Luca Netz läuft im Sommer aus. Der Junioren-Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach soll ebenfalls auf der Liste Milans stehen.

+++ 7. Januar, 19:10 Uhr: Offiziell! Frankfurt verkündet Stürmer-Coup +++ Eintracht Frankfurt macht Nägel mit Köpfen und hat Stürmer Arnaud Kalimuendo von Nottingham Forest verpflichtet. Der 23-jährige Franzose absolvierte am Mittwochnachmittag den Medizincheck. Am Abend verkündeten die Frankfurter dann den Wechsel offiziell. Laut "Bild" wird Kalimuendo zunächst für eine Gebühr von 1,5 Millionen Euro ausgeliehen, anschließend habe die Eintracht eine Kaufoption für rund 27 Millionen Euro. Laut "Bild" soll Frankfurt für den Fall einer Weiterverpflichtung sogar schon einen Vertrag mit Kalimuendo ausgehandelt haben. Demnach würde der Stürmer bis 2031 unterschreiben und circa drei Millionen Euro Grundgehalt verdienen. Der bei Paris Saint-Germain ausgebildete Stürmer war erst im Sommer für 30 Millionen Euro von Stade Rennes nach Nottingham gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Bei der Eintracht soll er mithelfen, die Probleme im Angriff zu begeben, die durch die Verletzungen von Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi hervorgerufen wurden.

