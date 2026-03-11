Serge Gnabry zeigt gegen Atalanta Bergamo, warum die Entscheidung des FC Bayern München, mit ihm zu verlängern, richtig war. Von Justin Kraft Serge Gnabry sollte sich am Dienstagabend selbst auf einer Skala von eins bis zehn bewerten, als er von "Prime Video" nach seiner Leistung gefragt wurde. Mit einem Tor und einer Vorlage war er in den ersten 45 Minuten stark daran beteiligt, dass es für den FC Bayern München gegen Atalanta Bergamo beim 6:1 so gut lief. Erst zögerte er kurz, dann antwortete er selbstsicher: "Sieben, acht". Geht man nach dem Statistikportal "SofaScore", wäre es sogar eine 8,4. Gnabry lieferte aber noch weitaus mehr als nur die beiden Torbeteiligungen. Highlights der Champions League: Mittwoch ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen Immer wieder ließ sich der 30-Jährige tief in die eigene Hälfte fallen. Fast, als wäre er ein Sechser. Gnabry übernahm damit die Rolle, die eigentlich Harry Kane innehat. Abwehrspieler aus ihren Positionen ziehen und dann das Pressing auflösen. 27 Pässe spielte Gnabry, 26 kamen an. Elf davon in der eigenen Hälfte. Manchmal spielte er einen Pass und sprintete dann direkt nach vorn, um seinen Gegenspieler abzuschütteln und in der Offensive für kurzzeitige Überzahl zu sorgen. Häufig wurde der Nationalspieler in der Vergangenheit dafür kritisiert, nicht konstant genug auf dem höchsten Niveau abzuliefern. Gegen Atalanta zeigte er jedoch abermals, warum er so wichtig für die Münchner ist.

Serge Gnabry stand oft in der Kritik Denn ein Teil der Kritik aus der Vergangenheit hängt auch damit zusammen, dass die Erwartungshaltung enorm war. Gnabry spielte in der Saison 2019/20 überragend und hatte maßgeblichen Anteil am Triple. Ein Niveau, das er sehr bald nicht mehr halten konnte. Die Enttäuschung darüber war bei vielen Fans groß. Ein legitimer Nachfolger für die einstigen Weltklassespieler Arjen Robben und Franck Ribery war er eher nicht. Und trotzdem lieferte Gnabry eine gewisse Verlässlichkeit. Immerhin alle 106 Minuten ist er in 317 Einsätzen direkt an Toren beteiligt gewesen. Trio ragt heraus, nur einer fällt ab: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars Eine Quote, die sich sehen lässt. Obwohl er zwischenzeitlich Phasen hatte, in denen er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, blieb Gnabry unter jedem bisherigen Bayern-Trainer im Dunstkreis der Startelf. Selbst wenn er mal nicht zum Stamm gehörte, blieb er ruhig und geduldig. Eine Fähigkeit, die gerade bei Offensivspielern selten geworden ist.

FC Bayern: Verlängerung mit Gnabry wurde kritisch betrachtet Als Gnabry jüngst seinen Vertrag in München nochmal bis 2028 verlängerte, gefiel das nicht allen Fans. Viele hätten gern einen weiteren Transfer wie den von Michael Olise gesehen. Ein junger Spieler, der explosiv, torgefährlich und dribbelstark ist. Denn auch wenn Gnabry nach wie vor torgefährlich ist, seine Explosivität und auch sein Dribbling haben in den vergangenen Jahren nach den Verletzungen und durch die normale Biologie beim Altern etwas gelitten. Der Wunsch nach Erneuerung und nach einem weiteren Top-Spieler, der die Zukunft beim FCB prägen kann, ist nachvollziehbar. Gleichzeitig ist der Wunsch nach Spielern, die dem Kader Beständigkeit geben, von Seiten des Vereins ebenfalls nachvollziehbar. Gnabry verdient verschiedenen Medienberichten zufolge künftig nicht mehr so viel wie in den vergangenen Jahren. Er selbst fühlt sich wohl in München und ist in der Mannschaft angesehen. Darüber hinaus zeigt er regelmäßig gute bis sehr gute Leistungen in dieser Saison. Mit 18 Scorern ist er schon jetzt besser als in den beiden Spielzeiten zuvor. Selbst die 29 Scorer aus der Saison 2022/23 sind noch drin.

Gnabry liefert wichtige Beständigkeit für den Kader Gnabry liefert aber auch in anderen Bereichen Beständigkeit. Dass er nicht auf dem Niveau von Olise oder Luis Diaz Woche für Woche Weltklasseleistungen zeigt, ist offensichtlich. Aber die Frage, die sich Kaderplaner immer stellen müssen, ist: Wie viel Weltklasse verträgt ein Team überhaupt? Mit seinen Qualitäten im Kombinationsspiel und seinem Spielverständnis ist der gebürtige Stuttgarter ein wichtiger Mann für Trainer Vincent Kompany. Wie viele Flügelspieler oder Zehner gibt es, die eine taktisch komplexe Rolle wie die vom Dienstagabend so präzise mit Leben füllen können? Die sowohl im Spielaufbau als auch im Angriffsdrittel immer präsent sind, wenn sie präsent sein müssen? FC Bayern wie im Rausch – Sorgen um Verletzte Nicht viele. Und schon gar nicht in der Altersklasse von Olise. Wenn es diese Spieler dann doch gibt, dann kosten sie viel Geld. Geld, das sich der FCB lieber für andere Baustellen gespart hat.

