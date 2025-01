Baumgart will verlorenen Punkt in Heidenheim "wiederholen"

Trainer Steffen Baumgart will Union Berlins juristischer Niederlage vor dem DFB-Sportgericht mit sportlichem Erfolg in der Fußball-Bundesliga begegnen. "Es geht darum, dass wir nicht nur den Punkt wiederholen möchten, den wir gestern verloren haben, sondern insgesamt einfach ein gutes Spiel machen wollen. Wir wollen zeigen, wo der Weg hingeht", sagte Baumgart vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres beim 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Baumgarts Bundesligapremiere an der Seitenlinie der Köpenicker wird überschattet von den Folgen des "Skandalspiels" gegen den VfL Bochum. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte am Donnerstag dem Bochumer Einspruch gegen die Wertung (1:1) stattgegeben.

Union verlor das Duell am Grünen Tisch mit 0:2, kündigte aber bereits Berufung gegen das Urteil an. Bochums Torhüter Patrick Drewes war in der Schlussphase von einem Feuerzeug getroffen worden, welches aus der Berliner Fankurve geflogen war. Der Torhüter konnte das Spiel nicht fortsetzen.

"Das Thema beschäftigt uns alle. Das beschäftigt auch mich, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da war", sagte Baumgart am Freitagmorgen: "Ich bin, glaube ich, der erste Trainer, der mit 17 Punkten startet und mit 16 in die Saison geht. Das ist auch neu. Aber wir wollen den Punkt aufholen. Entscheidend wird sein, dass wir uns auf das Spiel konzentrieren. Die Jungs sind fokussiert, das werden sie auch bleiben."

In Heidenheim rechnet Baumgart mit einer schwierigen Aufgabe. "Heidenheim kommt aus einer Frische, die sie am Ende des Jahres nicht mehr hatten. Sie werden ihre Stärke gegen uns auf den Platz bringen", sagte der Coach.