Für Hertha BSC werden die Hoffnungen auf eine Rückkehr in die -Bundesliga immer unwahrscheinlicher.

Die Berliner kamen am Samstagabend im Olympiastadion nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den VfL Bochum hinaus.

Der eingewechselte Leandro Morgalla (90.+1) verhinderte in der Nachspielzeit den dritten Berliner Sieg in Folge. Geburtstagskind Dawid Kownacki hatte die Gastgeber kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung gebracht (45.), nachdem er den Strafstoß an seinem 29. Geburtstag selbst herausgeholt hatte.

In der Tabelle bleibt Hertha trotz des Punktverlusts auf Rang sechs und kommt nun auf 41 Punkte. Der Rückstand auf Relegationsrang drei, den derzeit die SV Elversberg belegt, beträgt bereits sieben Punkte. Bochum verbessert sich derweil mit 33 Punkten und rangiert weiter im gesicherten Tabellenmittelfeld.