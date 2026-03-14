Der FC Arsenal hat eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen gefeiert. Die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta kam mit Kai Havertz in der Startelf gegen den FC Everton spät zu einem 2:0 (0:0) und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze der Premier League auf neun Punkte aus.

Arsenal profitierte dabei vom 1:1 (1:1) von Verfolger Manchester City beim Abstiegskandidaten West Ham United. Bernardo Silva (31.) hatte City in Führung gebracht, der Ausgleich durch Konstantinos Mavropanos (35.) folgte schnell.

Der für Havertz nach einer guten Stunde eingewechselte Viktor Gyökeres erzielte in der 89. Minute den Führungstreffer für Arsenal, Evertons Torhüter Jordan Pickford hatte zuvor gepatzt.

Der erst 16-jährige Max Dowman sorgte tief in der Nachspielzeit für die Entscheidung und avancierte damit zum jüngsten Torschützen in der Premier League. Das Rückspiel gegen Leverkusen findet am Dienstag (ab 21.00 Uhr im Liveticker) statt, das Hinspiel endete 1:1.