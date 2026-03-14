Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid macht in La Liga auch dank Nationalspieler Antonio Rüdiger weiter Druck auf Tabellenführer FC Barcelona. Real Madrid, das in der Champions League drei Tage zuvor beim 3:0 gegen Manchester City beeindruckt hatte, feierten am 28. Spieltag ein lockeres 4:1 (2:0) gegen Abstiegskandidat FC Elche. La Liga: Atletico-Star Sörloth in Genitalien gefasst - Getafes Abqar sieht Rot Nach einem Freistoß von Federico Valverde, am Mittwoch noch Dreifachtorschütze gegen die Citizens, traf Rüdiger mit seinem ersten Saisontor aus dem Gewühl per Volley (39.).

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Aus der eigenen Hälfte: Güler mit Traumtor Valverde erhöhte noch kurz vor der Pause (44.), Rüdigers Innenverteidiger-Kollege Dean Hujsen (66.) legte nach. Dem eingewechselten Real-Eigengewächs Manuel Angel unterlief schließlich ein Eigentor (85.), doch Arda Güler (89.) traf wenig später erneut für die Gastgeber. Der Türke erzielte den Treffer für die Königlichen sogar von hinter der Mittellinie.

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