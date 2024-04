Julian Nagelsmann (Bundestrainer)

... einen Plan für ein mögliches Nagelsmann-Comeback an der Säbener Straße. Demnach wolle man eine Nagelsmann-Rückkehr möglicherweise sehr zeitnahe fixieren, sodass die Kaderplanung noch vor der EM in Angriff genommen werden kann. In München gilt vor allem der neue Sportvorstand Max Eberl als Nagelsmann-Fan. © 2023 Getty Images