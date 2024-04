So wird Bayer Leverkusen schon am heutigen Sonntag Meister

Anzeige

Bayer Leverkusen steht kurz dem Gewinn der Meisterschaft und hat den Bundesliga-Titel in der eigenen Hand. So wird die Werkself bereits am heutigen Sonntag deutscher Meister.

Update vom 14. April 2024: Bayer 04 Leverkusen kann am heutigen Sonntag aus eigener Kraft deutscher Meister werden.

Nach dem Sieg des FC Bayern gegen den 1. FC Köln am Samstag beträgt der Vorsprung von Bayer Leverkusen vor dem heutigen Bremen-Spiel "nur" noch 13 Punkte. Mit einem Sieg gegen Bremen hätte Leverkusen heute 16 Zähler Vorsprung auf Bayern und Stuttgart. Bei noch fünf verbleibenden Partien wäre Leverkusen dann am heutigen Sonntag schon sicher Meister.

Wenn die Werkself heute gegen Bremen gewinnt, dann kann das bislang Undenkbare wahr werden: Nach elf Jahren in Folge, in denen der FC Bayern München deutscher Meister wurde, könnte die Schale wieder in eine andere Stadt gehen! In Leverkusen würden heute vermutlich alle Dämme brechen: In seiner Geschichte konnte Bayer 04 Leverkusen bislang noch kein einziges Mal die deutsche Meisterschaft gewinnen. 2000 und 2002 war stand die Mannschaft jeweils kurz vor dem Titel - am Ende ging die Schale aber dann nach München (2000) und nach Dortmund (2002).