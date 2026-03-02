Bayer Leverkusen: Strafe für Carro? DFB untersucht Beschimpfung gegen Schiedsrichter

Das enttäuschende 1:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 könnte ein Nachspiel für Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro haben.

Die "Blödmann"-Aussage von Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro über Schiedsrichter Tobias Stieler hat ein Nachspiel. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem SID bestätigte, untersucht der Kontrollausschuss des Verbandes den Vorgang vom vergangenen Samstag. Welche Konsequenzen dem Bayer-Boss drohen, ist unklar.

Carro hatte nach dem Remis gegen den FSV Mainz 05 (1:1) in den Katakomben über Stieler und den Video-Assistenten geschimpft. Im Vorfeld des Mainzer Führungstreffers war Leverkusen aus Carros Sicht unberechtigterweise kein Strafstoß zugesprochen worden, nach dem Abpfiff konfrontierte der 61-Jährige den Referee in dessen Kabine. Mehreren Medienberichten zufolge rief er auf dem Weg dorthin: "Wo ist der Stieler, der Blödmann?"