VfL Wolfsburg: Trainer-Entscheidung um Daniel Bauer gefallen

Die krisengeschüttelten Wölfe halten trotz großer Abstiegsgefahr am Trainer fest – zumindest vorübergehend. Offenbar steht ein Endspiel für Bauer und Geschäftsführer Christiansen an.

Am Sonntag kassierte der VfL Wolfsburg in der Bundesliga eine bittere 0:4-Niederlage beim VfB Stuttgart, am Montag wurde nach der Rückkehr in die Autostadt intensiv diskutiert.t.

Dem "kicker" zufolge soll das Ergebnis der Gespräche sein, dass Daniel Bauer weiter Trainer der Wölfe bleibt. Laut dem Bericht hält vor allem Geschäftsführer Peter Christiansen trotz akuter Abstiegsgefahr weiter an Bauer fest.

Womöglich auch, weil das Schicksal des Trainers mit dem Schicksal von Christiansen verknüpft sein könnte. Nachdem in dieser Spielzeit bereits Trainer Paul Simonis und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz entlassen wurden, könnte ein weiterer Trainerwechsel auch Christiansen den Job kosten.

Somit könnte das richtungweisende Heimspiel am Samstag gegen den Hamburger SV (15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) für Bauer und Christiansen zu einem Schicksalsspiel werden.