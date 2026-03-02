Bundesliga live in SAt.1, auf Joyn und ran.de
VfL Wolfsburg: Trainer-Entscheidung um Daniel Bauer gefallen
- Aktualisiert: 02.03.2026
- 17:41 Uhr
- ran
Die krisengeschüttelten Wölfe halten trotz großer Abstiegsgefahr am Trainer fest – zumindest vorübergehend. Offenbar steht ein Endspiel für Bauer und Geschäftsführer Christiansen an.
Am Sonntag kassierte der VfL Wolfsburg in der Bundesliga eine bittere 0:4-Niederlage beim VfB Stuttgart, am Montag wurde nach der Rückkehr in die Autostadt intensiv diskutiert.t.
Dem "kicker" zufolge soll das Ergebnis der Gespräche sein, dass Daniel Bauer weiter Trainer der Wölfe bleibt. Laut dem Bericht hält vor allem Geschäftsführer Peter Christiansen trotz akuter Abstiegsgefahr weiter an Bauer fest.
Womöglich auch, weil das Schicksal des Trainers mit dem Schicksal von Christiansen verknüpft sein könnte. Nachdem in dieser Spielzeit bereits Trainer Paul Simonis und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz entlassen wurden, könnte ein weiterer Trainerwechsel auch Christiansen den Job kosten.
Somit könnte das richtungweisende Heimspiel am Samstag gegen den Hamburger SV (15:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) für Bauer und Christiansen zu einem Schicksalsspiel werden.
VfL Wolfsburg: Dieter Hecking als Nachfolger?
Zuletzt wurde bereits über eine Rückkehr von Trainer Dieter Hecking spekuliert, auch Friedhelm Funkel, Thomas Reis oder Bruno Labbadia wurden genannt. Mit 20 Punkten stehen die Wolfsburger auf dem 17. Tabellenplatz, bei einer Niederlage gegen den HSV droht der VfL den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen zu verlieren.
Unter dem vorigen U19-Trainer Bauer, der erst im November das Amt von Paul Simonis übernommen hatte, kassierten die Wölfe in 14 Spielen acht Niederlagen. Seit sieben Partien wartet der VfL auf einen Sieg, es ist die schlechteste Saison in der Vereinsgeschichte seit dem Aufstieg 1997. Als Tabellen-17. droht der erstmalige Abstieg aus der Bundesliga.
Die Probleme in Wolfsburg scheinen aber noch tiefer zu liegen. "Fakt ist, dass wir viele Strukturen ändern müssen, dass die Atmosphäre, die Kultur innerhalb des Klubs aktuell auch nicht bundesligatauglich sind. Dass wir ein anderes Mindset in der gesamten Struktur reinbekommen müssen", hatte Bauer nach der Niederlage in Stuttgart gesagt.
Nun bekommt er zumindest noch eine weitere Chance, mit den Wölfen die Kurve zu kriegen.