Borussia Dortmund hat im ersten Teil des Doppelpacks gegen Bayer Leverkusen auch in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das äußerst effiziente Team von Borussia Dortmund setzte sich beim Vizemeister Bayer Leverkusen mit 2:1 (1:0) durch und unterstrich damit seine Ambitionen. Durch den Sieg zog der BVB zudem an Leverkusen vorbei auf den dritten Tabellenplatz. In einem Verfolgerduell auf Augenhöhe beendeten Aarón Anselmino (41.) und Karim Adeyemi (65.) nach zwei Ligaspielen ohne Erfolg die kurze Dortmunder Durststrecke. BVB-Noten gegen Bayer: Anselmino feiert Premiere, Schlotterbeck zeigt Schwächen

Zwei späte Tore: Heidenheim siegt bei Union Berlin Die Werkself kam nur noch zum Anschluss, Christian Kofane (83.) traf. Der BVB erkämpfte sich damit den ersten Punktsieg im Doppelduell mit Bayer, am Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker) steht in Dortmund das "Rückspiel" im Achtelfinale des DFB-Pokals an. Leverkusens Erfolgsserie riss dagegen nach vier Pflichtspielsiegen in Folge, Bayer verpasste dazu den Sprung auf Platz zwei.

Bayer mit Rückkehrern Andrich und Co. Die Dortmunder wollten die Leistung gegen den FC Villarreal (4:0) bestätigen. Dazu erwarteten nicht wenige endlich den Beweis, dass der BVB auch Topteams schlagen kann. Für Kovac war es aber "völlig unwichtig", ob es gegen einen Großen gehe, jedes Spiel sei "schwierig, das kann ich garantieren", sagte er.

Zumal auch Bayer durch den Coup bei Manchester City (2:0) unter der Woche Selbstvertrauen getankt hatte. Das spürten die Dortmunder von Beginn an. Die Gäste, die nur eines der vergangenen sechs Ligaspiele gegen die Werkself verloren hatten, liefen viel hinterher und hatten Glück, dass Ernest Poku (10.) die Führung für Leverkusen leichtfertig liegen ließ. Bayer-Coach Kasper Hjulmand konnte wieder auf Kapitän Robert Andrich, Edmond Tapsoba und Jonas Hofmann bauen. Leverkusen kontrollierte die Partie zwar mit dem Trio, das in Manchester gefehlt hatte, sorgte vier Tage nach dem Ausrufezeichen in der Königsklasse aber zu selten für Torgefahr.

Adeyemis Kopfballtor sorgt für die Vorentscheidung Der offensiv weitgehend harmlose BVB steigerte sich nach knapp einer halben Stunde. Die Führung fiel dennoch fast aus dem Nichts: Nach einer Freistoßflanke traf Anselmino per Kopf, Bayer-Torhüter Mark Flekken wirkte dabei zögerlich. Auf der Gegenseite hatte Gregor Kobel bei einem Poku-Abschluss keine Mühe (45.).

