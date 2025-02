Am Samstag treffen Bayer Leverkusen und der FC Bayern im Topspiel aufeinander. Im ran-Interview spricht Reiner Calmund über die wichtigsten Themen rund um das Duell. Das Interview führte Chris Lugert Amtierender Meister gegen Rekordchampion, Verfolger gegen Spitzenreiter - im Topspiel des 22. Spieltages der Bundesliga treffen am Samstagabend Bayer Leverkusen und der FC Bayern München (ab 18:30 Uhr im Liveticker) aufeinander. Die Bayern gehen mit acht Punkten Vorsprung in das Gipfeltreffen, schon ein Remis am Rhein würde dem Team von Trainer Vincent Kompany genügen, um einen entscheidenden Schritt Richtung Meisterschaft zu machen. Mehr als ohnehin schon werden die beiden Ausnahmespieler Jamal Musiala und Florian Wirtz im Zentrum der Beobachtung stehen. Am Freitag gaben die Bayern die Vertragsverlängerung mit Musiala bis 2030 bekannt und beseitigten damit einen monatelang schwelenden Unruheherd. Auch von Wirtz träumt man weiterhin in München, zumindest machte Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß keinen Hehl aus seiner Bewunderung für den Leverkusener. Das aber kam bei den Bayer-Bossen gar nicht gut an. Wirtz zum FC Bayern? Deshalb stehen die Chancen schlecht Vor dem Spiel hat ran mit dem langjährigen Leverkusener Kult-Manager Reiner Calmund gesprochen. Der 76-Jährige hat mit Blick auf Wirtz' Zukunft eine große Hoffnung und findet besonders positive Worte über Kompany. ran: Herr Calmund, am Samstag steht das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern auf dem Programm. Im vergangenen Jahr ebnete Leverkusen mit einem Sieg gegen Bayern den Weg zur Meisterschaft, jetzt sind die Vorzeichen umgekehrt. Wie sehen Sie die beiden Teams aktuell? Calmund: Beide Klubs haben erst jeweils ein Spiel verloren, aber Leverkusen hat eben auch gegen Vereine wie Bochum oder Kiel jeweils zwei Punkte verschenkt. Das wirkt sich natürlich aus. Aber Leverkusen hat es unter die ersten Acht in der Champions League geschafft, sie sind auch im Pokal weiter und haben da auch in München gewonnen. Insgesamt ist das ein ordentliches Ergebnis. Aber in Sachen Meisterschaft haben sie einfach einige Punkte unnötig abgegeben. Dennoch sind es die zwei besten deutschen Mannschaften.

ran: Ist Leverkusen zum Siegen verdammt? Calmund: Die Chance für Leverkusen besteht nur darin, dass sie das Spiel gewinnen. Dann verkleinert sich der Abstand, das Selbstvertrauen steigt. Vielleicht sind die Münchner dann auch etwas verunsichert. Wenn Leverkusen nicht gewinnt, ist es eine Vorentscheidung.

Calmund sieht Hoeneß-Flirt mit Wirtz entspannt ran: Herausragende Akteure auf beiden Seiten sind Florian Wirtz und Jamal Musiala, die als Zukunft des deutschen Fußballs gelten. Welchen der beiden Spieler würde der Manager Reiner Calmund verpflichten? Calmund: Beide sind herausragende Spieler. Ich würde gerne beide haben, aber das kann vermutlich keiner bezahlen, zumindest kein deutscher Verein. Ich bin natürlich Leverkusen-Fan, der Wirtz ist hier groß geworden. Deshalb ist mir Wirtz eine Idee lieber, das hat aber nichts mit dem Sportlichen oder der Qualität von Musiala zu tun. ran: Gerade das Thema Wirtz hat im Vorfeld des Spiels für Aufregung gesorgt, weil Uli Hoeneß seinen Traum geäußert hat, dass Wirtz irgendwann in München spielen könnte. In Leverkusen kamen diese Aussagen gar nicht gut an. Wollte Hoeneß damit bewusst Unruhe vor dem Topspiel erzeugen? Calmund: Das sind alles so ein paar Randspiele, Diskussionen, die muss man nicht so dramatisch bewerten. Das ist doch legitim, es ist doch eine Wertschätzung für den Florian Wirtz, wenn Uli Hoeneß sagt, dass sie den gerne hätten. Da führt doch kein Weg dran vorbei. Aber hätte und gerne und das zu realisieren nach dem Deal mit Musiala, zu dem ich dem Verein auch gratuliere, das ist eine andere Frage.

ran: Simon Rolfes sagte sinngemäß, die Bayern würden vor großen Spielen häufiger so agieren. Sie haben Hoeneß ja auch erlebt. Gab es das bei Ihnen auch? Calmund: Zu meiner Zeit sind auch Spitzenspieler von uns nach München gegangen, das waren ordentliche, faire Verhandlungen. Die Münchner hatten mehr Geld, hatten das größere Renommee, konnten viel höhere Ablösesummen und Gehälter bezahlen. Da muss man den Mund abputzen. Man wird von mir nie eine Kritik an Bayern München hören. Die hatten halt mehr Kohle. Deshalb ist irgendwann Jorginho dorthin gegangen, dann später Lucio und Michael Ballack. ran: Jamal Musiala hat seinen Vertrag beim FC Bayern jetzt verlängert. Wie wichtig ist es für die Bundesliga und könnte sich Bayern sogar Musiala und Wirtz leisten? Calmund: Es ist gut für die gesamte Bundesliga, nicht nur für Bayern, dass Musiala bleibt. Bayern ist finanziell das Optimum hier in Deutschland. Sie sind der Marktführer, sie haben keine Bank überfallen, sondern sehr gut gearbeitet. Sie haben gute infrastrukturelle Bedingungen. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach. Das entscheiden sie auch ein bisschen selbst. Sie müssen vorlegen. Und wenn man dann Konkurrenz wie Real Madrid oder Liverpool oder Manchester City hat, dann ist das auch für die Bayern nicht einfach. Kommentar: Musialas Verbleib ist ein Statement an die Konkurrenz

Calmund hofft auf Wirtz-Wechsel erst nach der WM 2026 ran: Wozu würden Sie Wirtz raten, wenn es um seine Zukunft geht? Wann wäre der beste Zeitpunkt für einen Wechsel? Calmund: Da sind natürlich die wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der direkten Konkurrenz auch unterschiedlich. Wenn man sich die Budgets zum Beispiel von Real Madrid anschaut, wenn die sagen, wir hätten auch gerne gleich den Alonso dazu. Oder man guckt sich die Möglichkeiten von Manchester City an, wenn die sagen, wir wollen den als Ersatz für De Bruyne haben. Dann sind das natürlich realistische Themen. Die Engländer nehmen das meiste Geld im Fernsehen ein, drei- oder viermal so viel. Die können andere Gehälter bezahlen und Ablösesummen, die die deutschen Vereine nicht bezahlen können. Ich wünsche es mir und sehe es als realistisch, dass der Wirtz noch bis 2026 in Deutschland bei Bayer Leverkusen spielt und dann wird es natürlich auch schwer. Dann ist eine Weltmeisterschaft und dann wird das Thema neu gemischt. Er ist ja noch sehr jung. ran: Worauf kommt es bei solchen Verhandlungen mit Topspielern besonders an? Was sind die Schwierigkeiten? Calmund: Du musst eine gute Mannschaft haben, die muss erfolgreich sein und du musst auch die Kohle aufbringen. Das kann halt nicht jeder. Wenn man sich die Marktwerte anschaut bei den Klubs, die einen Wert von einer Milliarde haben, da ist kein deutscher Verein dabei. Da waren die Bayern lange dabei, jetzt stehen sie zwischen 800 und 900 Millionen Euro.

FC Bayern München: Jamal Musiala bleibt - die Verträge beim FCB 1 / 38 © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Die Vertragssituation beim FC Bayern München

Beim Rekordmeister stehen zahlreiche richtungsweisende Personalentscheidungen an. Mit Neuer, Davies und Musiala konnte man sich auf neue Deals einigen. Einige Verträge von absoluten Leistungsträgern laufen noch aus. ran zeigt, welche Bayern-Stars wie lange unter Vertrag stehen und wie die Chancen stehen. (Stand: 14. Februar 2025) © imago Jamal Musiala

Vertrag bis 2030

Die Hängepartie ist beendet! Jamal Musiala hat seinen Vertrag bis 2030 verlängert! Damit steigt Musiala in der Gehaltsliste des FC Bayern nach ganz oben auf und thront laut "BILD" mit 25 Millionen Euro Jahresgehalt gemeinsam mit Harry Kane ganz oben. Die Ausstiegsklausel liegt demnach bei 175 Millionen Euro. Ab 2029 fällt der Wert auf 100 Millionen Euro. Über ein Detail gibt es noch Unstimmigkeiten. "Sky" berichtet, dass die Klausel sofort gilt, "BILD" schreibt jedoch, dass die Ausstiegsklausel erst 2028 greift. © Eibner Alphonso Davies

Vertrag bis 2030

Es war ein langwieriges und zähles Ringen - mit Happy End. Im Sommer war sich Alphonso Davies angeblich schon mit Real Madrid einig, jetzt verlängert er seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2030. Der Kanadier verkündete die News mit einem eigenen Rap auf der Vereinshomepage: "Ich gehe nirgendwo hin. Ich bleibe bis 2030." © Laci Perenyi Manuel Neuer

Vertrag bis 2026

Manuel Neuer wird den Bayern über den Sommer hinaus erhalten bleiben, das gaben Verein und Spieler bekannt. In der kommenden Saison soll der Routinier das eine oder andere Spiel pro Saison an Jonas Urbig wohl abgeben, bleibt aber die Nummer eins im FCB-Tor.

© Jan Huebner Joshua Kimmich

Vertrag bis 2025

Auch mit dem Mittelfeldspieler laufen die Verhandlungen über eine Verlängerung auf Hochtouren. Gegenüber "Sky" erklärte Kimmich nach dem Gladbach-Spiel, die Chancen auf einen Verbleib seien "deutlich größer als im Sommer" und deutete eine baldige Entscheidung an. Der Spieler will vor Mai Klarheit über seine Zukunft. Aktuell deutet Berichten zufolge mehr auf eine Verlängerung als auf einen Abgang hin. © Kirchner-Media Leroy Sane

Vertrag bis 2025

Rein sportlich läuft Sane seit langer Zeit seiner Bestform hinterher. Entsprechend genießt seine Personalie trotz auslaufendem Vertrag keine Priorität. Eine Einigung über einen neuen Deal wird wohl nur bei einer deutlichen Gehaltsreduzierung erfolgen. Laut "Bild" könnte dann ein Vertrag bis 2028 herausspringen. Der Spieler selbst will unbedingt in München bleiben. © 2024 Getty Images Thomas Müller

Vertrag bis 2025

Nach Informationen von "Sky" soll eine Vertragsverlängerung bis 2026 im Gespräch sein. Grundlage dafür wäre aber wohl eine Gehaltsreduzierung aufgrund seiner zurückgehenden Einsatzzeiten. Max Eberl bestätigte bereits, dass der Ur-Bayer selbst über seine Zukunft entscheiden kann. Aktuell soll sich Müller Gedanken machen. © DeFodi Images Sven UIreich

Vertrag bis 2025

Eine Verlängerung über die Saison hinaus gilt als durchaus wahrscheinlich. Laut "Sport Bild" soll der 36-Jährige dann aber nur noch die Nummer drei im Tor sein. Jonas Urbig wird in der kommenden Spielzeit die Nummer zwei sein. © 2024 Getty Images Daniel Peretz

Vertrag bis 2028

Durch den Transfer von Jonas Urbig wird es für Peretz beim FCB eng. "Sky" berichtet, dass der 24-Jährige im kommenden Sommer verliehen werden soll. © 2024 Getty Images Eric Dier

Vertrag bis 2025

"Sky" berichtete in der Vergangenheit, dass sich ein ablösefreier Abgang anbahnt. Dier hingegen zeigt immer wieder, dass er das Abwehrzentrum der Bayern verstärken kann. Im Januar spielte er sich in den Fokus und erklärte bereits, gerne bei den Münchnern bleiben zu wollen. Laut Eberl gab es noch keine Gespräche mit dem Engländer. © Laci Perenyi Serge Gnabry

Vertrag bis 2026

Mindestens ein Flügelspieler soll die Bayern verlassen, auch ein Abgang von zwei Offensiv-Stars soll jedoch möglich sein. Neben Kingsley Coman könnte es hier Gnabry treffen. Denn der deutsche Nationalspieler verdient rund 19 Millionen Euro und zeigt seit Wochen schwache Leistungen. Außerdem könnte der Rekordmeister durch einen Gnabry-Verkauf noch Geld einnehmen. © Chai v.d. Laage Leon Goretzka

Vertrag bis 2026

Auch Leon Goretzka steht auf der Verkaufsliste des FC Bayern. Im Sommer soll ein endgültiger Abgang des Champions-League-Siegers in den Vordergrund rücken, obwohl er inzwischen sportlich wieder eine Rolle spielt. 17 Millionen Euro Jahressalär sind den Münchnern wohl zu viel. © DeFodi Images Raphael Guerreiro

Vertrag bis 2026 © DeFodi Images Dayot Upamecano

Vertrag bis 2026 © IMAGO/Lackovic Tarek Buchmann

Vertrag bis 2026 © 2025 Getty Images Harry Kane

Vertrag bis 2027 © 2024 Getty Images Konrad Laimer

Vertrag bis 2027 © 2024 Getty Images Kingsley Coman

Vertrag bis 2027 © Chai v.d. Laage Adam Aznou

Hat sich leihweise Real Valladolid angeschlossen bis zum Saisonende. Die Spanier verfügen jedoch nicht über eine Kaufoption. In der La Liga soll der Linksverteidiger mehr Spielminuten und Erfahrungen sammeln. Vertrag bis 2027 © 2025 Getty Images Min-Jae Kim

Vertrag bis 2028 © 2024 Getty Images Sacha Boey

Vertrag bis 2028 © Lackovic Hiroki Ito

Vertrag bis 2028 © 2024 Getty Images Joao Palhinha

Vertrag bis 2028 © 2024 Getty Images Aleksandar Pavlovic

Vertrag bis 2029 imago Mathys Tel

Hat sich Tottenham Hotspur leihweise angeschlossen. Bei den Bayern hat er noch Vertrag bis 2029. Durch eine mögliche Kaufoption könnte der junge Franzose jedoch nicht mehr zu seinem Herzensverein zurückkehren. © Eibner Josip Stanisic

Vertrag bis 2029 © 2024 Getty Images Michael Olise

Vertrag bis 2029 © Getty Images Alexander Nübel

Zweijährige Leihe zum VfB Stuttgart. Vertrag in München bis 2029 © IMAGO/Sven Simon Jonas Urbig

Hat bei den Bayern einen bis 2029 laufenden Vertrag unterschrieben. In der kommenden Saison soll er die Nummer zwei sein und sogar Manuel Neuer mehrere Spiele abnehmen. © IMAGO/Michael Weber Paul Wanner

Verliehen an die 1. FC Heidenheim bis Sommer 2025. Vertrag in München bis 2029 © 2023 Getty Images Arijon Ibrahimovic

Seit Januar ausgeliehen an Lazio Rom, Kaufoption im Sommer wohl bei acht bis zehn Millionen Euro. Sein Vertrag in München läuft bis 2027. © Sportfoto Rudel Frans Krätzig

Leihabbruch nach erfolgloser Hinrunde beim VfB Stuttgart. Bis zum Saisonende beim 1. FC Heidenheim geparkt. Vertrag in München bis 2027 © Passion2Press Bryan Zaragoza

Leihe bis 2025 an CA Osasuna. Vertrag in München bis 2029 © Chai v.d. Laage Armindo Sieb

Leihe über zwei Jahre zum 1. FSV Mainz 05. Kaufoption in unbekannter Höhe. Vertrag in München bis 2027 © Jan Huebner Gabriel Vidovic

Leihe bis Sommer zum 1. FSV Mainz 05 wurde kurzfristig aufgrund des Abgangs von Mathys Tel abgebrochen. Der Offensivakteur soll den Münchnern noch mehr Breite im Kader liefern. Vertrag in München bis 2026 © DeFodi Lovro Zvonarek

Leihe bis Sommer zu Sturm Graz. Vertrag in München bis 2027 © Eibner Maurice Krattenmacher

Leihe bis Sommer an SSV Ulm 1846 © Eibner Gibson Adu

Leihe bis Sommer an SpVgg Unterhaching. Vertrag in München bis 2027