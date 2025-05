Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Urs Fischer (ohne Verein) Urs Fischer war jahrelang das Gesicht der Erfolgsgeschichte des 1. FC Union Berlin. Er führte die Köpenicker in die Bundesliga und sogar bis in die Champions League. Nachdem es in der Saison 2023/24 gegen den Abstieg ging, entließ man den Schweizer nach knapp über fünf Jahren im Amt. Seit November 2023 ist der 59-Jährige vereinslos. Ob der Unioner-Spielstil von Fischer zum Kader der Kölner passt, bleibt abzuwarten.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Lukas Kwasniok (ohne Verein) Ein weiterer Name ist Lukas Kwasniok, der nach der Saison den SC Paderborn verlassen wird. Nach vier Jahren, in denen der 43-Jährige die Paderborner nie schlechter als auf den 7. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga führte, sucht er nun eine neue Herausforderung bei einem größeren Verein, wie er selbst gesagt hat. Der FC ist einer der größten Vereine in Deutschland und hätte demnach auch die entscheidenden Mittel, die sich Kwasniok zuletzt immer wieder gewünscht hatte. Da sein Vertrag beim SC ausläuft, wäre er ablösefrei zu haben.

Friedhelm Funkel: Das sind die Fakten zur Trainer-Legende 1 / 10 © IMAGO/Gladys Chai von der Laage/SID/IMAGO/Gladys Chai von der Laage Friedhelm Funkel kehrt zum 1. FC Köln zurück

Der 71-Jährige Friedhelm Funkel wird für die letzten zwei Spieltage in der 2. Bundesliga beim FC an der Seitenlinie stehen. Der Rückkehrer schaffte den Aufstieg mit den Geißböcken bereits vor einigen Jahren. Im deutschen Profifußball hat er über 800 Spiele begleitet. ran zeigt euch, welche wichtigen Fakten ihr über Friedhelm Funkel wissen müsst. © FIROFIROSID Aufstiegs-Rekord

Funkel hält aktuell den Rekord für die meisten Aufstiege von der 2. in die 1. Bundesliga als Trainer. Insgesamt stieg er bereits sechs Mal auf. Zuletzt in der Saison 2017/2018 mit Fortuna Düsseldorf. Außerdem stieg er mit Bayer 05 Uerdingen (91/92, 93/94), dem MSV Duisburg (95/96), dem 1. FC Köln (02/03) und Eintracht Frankfurt (04/05) auf. © imago images/WEREK Funkels erster Aufstieg 1991/1992

Als Funkel erstmals aufstieg war Berti Vogts deutscher Bundestrainer und sein Kapitän war Andreas Brehme. Dänemark wurde Europameister und der VfB Stuttgart deutscher Meister. © FIRO/SID Über 800 Profi-Spiele als Trainer

Insgesamt hat Friedhelm Funkel 831 Profi-Spiele gecoacht. Davon waren 515 in der Bundesliga, 284 in der 2. Bundesliga, 22 in der Bundesliga Nord sowie zehn in der Aufstiegsrunde der 2. Bundesliga Nord. © imago/Kicker/Eissner Funkel als Spieler

Als aktiver Profi bestritt Funkel 579 Spiele. Davon 320 in der Bundesliga. Er spielte für Bayer 05 und den 1. FC Kaiserslautern. Insgesamt stand er für beide Vereine auch in 20 UEFA-Cup Spielen auf dem Rasen. © imago images/Sportfoto Rudel Aufstiege als Spieler

Zu seinen sechs Aufstiegen als Trainer kommen zwei als aktiver Spieler. Beide mit Bayer 05 (1974/1975, 1978/1979). © imago sportfotodienst Die längste Amtszeit

Seine längste Amtszeit hatte Funkel zwischen dem 1.7.2004 und dem 30.6.2009 bei Eintracht Frankfurt. Dort leitete er insgesamt 194 Spiele in 1825 Tagen im Amt. © imago/WEREK Meiste Spiele als Trainer

Drei Spiele mehr machte er allerdings in seiner Zeit als Trainer von Bayer 05 Uerdingen, wo er in 1805 Tagen von Juni 1991 bis Mai 1996 angestellt war. © IMAGO/Ferdi Hartung Funkel im DFB-Pokal

Als Spieler gewann Funkel den Pokal in der Saison 84/85 mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den FC Bayern München. Es sollte sein einziger Titel als Spieler bleiben. © 2024 Getty Images Funkel im DFB-Pokal

Als Trainer blieb ihm dieser Erfolg verwehrt. In der Saison 2023/2024 scheiterte er knapp mit Zweitligist Kaiserlautern am Doublesieger Bayer Leverkusen. Mit dem MSV Duisburg (97/98) und Eintracht Frankfurt (05/06) scheiterte er ebenfalls erst im Endspiel.

Anzeige

Horst Steffen (SV Elversberg) Horst Steffen ist ein weiterer Erfolgsgarant, der die SV Elversberg von der Regionalliga bis (mindestens) in die Relegation zur Bundesliga (heute ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) geführt hat. Im Oktober 2018 übernahm er die SV in der Regionalliga West. Mit dem Verein aus dem Saarland gelang ihm der direkte Durchmarsch in die zweite Bundesliga. Betrachtet man das Umfeld der Vereine, wäre es eine große Veränderung für den 53-Jährigen, obwohl die Klubs in der Abschlusstabelle direkt nebeneinander standen.

Anzeige

Anzeige

Christian Titz (1. FC Magdeburg) Für Konstanz steht auch Magdeburgs Cheftrainer Christian Titz, der den Ostverein im Februar 2021 übernahm und ihn seitdem in der 2. Bundesliga etabliert hat. Als der 54-Jährige kam, steckte man noch im Abstiegskampf der dritten Liga. Auch Titz war einer der Konkurrenten des FC um den Aufstieg in der vergangenen Saison. Am Ende wurde es mit Platz fünf ein Achtungserfolg für den Traditionsverein. Als der Aufstieg nicht mehr möglich war, hinterlegte Titz seinen Wechselwunsch bei den Verantwortlichen im Verein. Der Weg zu einem neuen Klub soll trotz Vertrags bis 2026 wohl für eine geringe Ablöse frei sein.

Anzeige