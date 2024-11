Bundesliga: Eintracht Frankfurt schießt VfL Bochum ab

Den überforderten Tabellenletzten überrannten die eiskalten Hessen geradezu und siegten mit 7:2 (4:1). Das Team von Trainer Dino Toppmöller gewann in der Liga nach drei erfolglosen Spielen wieder und rutschte zumindest vorübergehend auf Rang drei vor. Die Bochumer taumeln auch unter Interimstrainer Markus Feldhoff der 2. Liga entgegen.

Die gnadenlos effizienten Offensiv-Zauberer von Eintracht Frankfurt haben ihre Mini-Krise in der Bundesliga eindrucksvoll beendet und sich gegen Schlusslicht VfL Bochum freigespielt.

Mahmoud Dahoud (61.), der eine Minute zuvor eingewechselte Can Uzun (66.) und erneut Ekitike (69.) legten nach der Pause nach. Dani de Wit (35.) und Philipp Hofmann (51.) sendeten nur kurzzeitig Lebenszeichen des VfL, der mit einem mageren Punkt früh in der Saison den Anschluss zum rettenden Ufer verliert.

Der VfL versuchte, sich Luft zu verschaffen, dann verhielt Ibrahima Sissoko sich im Zweikampf mit Jean-Matteo Bahoya viel zu plump, den Freistoß von der linken Strafraumecke setzte Marmoush direkt in die kurze Ecke.

Nach dem hart erkämpften Sieg im DFB-Pokal unter der Woche, als die SGE gegen Borussia Mönchengladbach 75 Minuten lang in Unterzahl einen tollen Fight lieferte und mit 2:1 siegte, begann sie stark: Mit Youngster Nnamdi Collins in der Startelf, der nach früher Einwechslung im Pokal geglänzt hatte, zeigte die SGE gegen zunächst motiviert anlaufende Bochumer gleich mal ihre offensive Klasse.

Bochum Fans "haben die Schnauze voll"

Die Bochumer fielen schon früh auseinander. Sekunden nach dem Anstoß verlor Maximilian Wittek den Ball im Aufbau an Knauff, der alleine gegen Drewes auf 3:0 stellte - und von den Rängen schallte es "Absteiger, Absteiger!" in Richtung der Bochumer. Die sonst so leidensfähigen VfL-Fans antworteten: "Wir haben die Schnauze voll!"