Eine Niederlage, die den Deutsch-Kroaten offenbar zum Überkochen brachte. Am Sonntag soll der 53-Jährige seine Spieler in einer 30-Minuten-Rede zusammengefaltet haben, wie die "Bild" berichtet.

Nach der erneuten BVB-Niederlage gegen den FC Augsburg soll Niko Kovac laut geworden sein. In einer Krisensitzung faltete der Coach einem Bericht zufolge seine Mannschaft zusammen.

Kovac greift durch: Geldstrafen für Profis

Ausreden, so habe Kovac klargestellt, gibt es keine mehr. Bereits unmittelbar nach der Bundesliga-Niederlage am Samstag zeigte sich der Trainer enttäuscht von seiner Mannschaft: "Keine Chancen kreiert, keine Torgefahr, keine Aggressivität, keine Intensität, keine schnelle Ballzirkulation. Unterm Strich haben wir das bekommen, was wir gezeigt haben: nämlich nichts!"