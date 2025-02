Borussia Dortmund - BVB-Pläne von Niko Kovac: Wer ist sicher, wer wird degradiert?

Müller kam unter Kovac meist nicht über die Reservistenrolle hinaus. Unvergessen bleibt, wie Kovac öffentlich über die Rolle von Müller sagte: "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit seine Minuten bekommen." Müller dachte damals sogar über einen Weggang aus München nach. Später sagte Kovac über seinen Umgang mit Müller: "Aus jetziger Sicht und in Zukunft würde ich das nicht mehr so machen. Mein Fehler."