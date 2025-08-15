Anzeige
Bundesliga

FC Bayern: Nächste Schlappe? Der Transfer von Christopher Nkunku droht wohl zu platzen

  • Aktualisiert: 17.08.2025
  • 22:40 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern sucht Verstärkungen in der Offensive. Nach dem geplatzten Woltemade-Transfer sollte Christopher Nkunku die Lösung werden. Doch jetzt droht womöglich die nächste Absage.

Droht dem FC Bayern München der nächste herbe Rückschlag auf dem Transfermarkt? Wie die "Bild" berichtet, ist die angedachte Verpflichtung von Christopher Nkunku inzwischen stark gefährdet.

Demnach habe sich Nkunkus Berater Pini Zahavi am Rande des Premier-League-Auftakts des FC Chelsea gegen Crystal Palace (0:0) mit den Verantwortlichen der Blues getroffen und dabei die Information bekommen, dass Chelsea Nkunku noch mindestens ein Jahr behalten möchte.

Die Bayern strebten demnach vor allem ein Leihgeschäft an, für Chelsea aber komme, wenn überhaupt, nur ein fester Verkauf in Betracht. Die Fronten seien laut "Bild" sogar "verhärtet". Ein Leihgeschäft sei "gescheitert", vermeldete "Sky" aus Großbritannien am Sonntagabend.

Allerdings hätte Sportvorstand Max Eberl immer noch die Hoffnung, einen Transfer realisieren zu können.

Der 27 Jahre alte Nkunku sollte eigentlich die Alternative zu Nick Woltemade sein, dessen Transfer endgültig gescheitert ist. Das verkündete VfB-Boss Alexander Wehrle vor dem Duell im Franz Beckenbauer Supercup bei "Sky".

"Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen", erstickte er auch die letzten noch verbliebenen Hoffnungen im Keim.

Nkunku möchte gerne zu Bayern

Zuvor hatte Ben Jacobs berichtet, dass Nkunku selbst bereits signalisiert habe, nach München wechseln zu wollen. Die "Bild" berichtet dies ebenfalls. Eine Einigung zwischen den Klubs erscheint aktuell jedoch schwierig.

Nkunku brächte ein für die Bayern spannendes Potenzial mit. Durch seine erfolgreiche Zeit bei RB Leipzig kennt Nkunku die Bundesliga bereits und bräuchte kaum Eingewöhnungszeit. Zudem kann er in der Offensive mehrere Positionen bekleiden.

Der 27 Jahre alte Nkunku war im Juli 2023 für kolportierte 60 Millionen Euro von Leipzig in die britische Hauptstadt gewechselt. Während seiner Zeit in England hatte er jedoch mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen und konnte die Erwartungen nicht erfüllen.

