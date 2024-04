Borussia Dortmund: Der BVB muss ein Problem ganz dringend abstellen – ein Kommentar

Vielleicht war der Kopf auch nicht so frisch, nach den kräftezehrenden Wochen, nach dem emotionalen Halbfinal-Einzug in der Champions League am vergangenen Dienstag.

Da kann auch Borussia Dortmund in der siebten Minute der Nachspielzeit schon mal das 1:1 kassieren. Meister sind die Leverkusener ja auch. Mindestens also ein Gegner auf Augenhöhe.

Da wäre natürlich das Mentalitätsmonster Bayer Leverkusen. 20 Pflichtspieltore hat die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso in dieser Saison ab der 86. Minute erzielt, 14 davon in der Nachspielzeit.

Ist es in der Realität aber nicht, weil sich der BVB mal wieder selbst entlarvt: Während die Dortmunder die aktuelle CL-Saison zu ihrer ganz eigenen machen und um den Titel spielen, schaffen sie es nicht, die konzentrierten, engagierten und straffen Auftritte aus der Königsklasse in der Liga zu bestätigen.

So gesehen ist das 1:1 des BVB gegen Bayer auf dem Papier in Ordnung. In der Theorie.

Dass mag in dieser Saison funktionieren, ist aber in der Regel die Ausnahme. Soll heißen: Das Champions-League-Gesicht sollte der BVB in der Bundesliga nicht länger verstecken, sondern es dort zur Regel machen, vor allem im Hinblick auf die neue Saison.

Es war mal wieder das bekannte Bild: Ein statisches Spiel, ideenarm, ohne Bewegung, ohne Druck auf Ball und Gegner. Dortmund wurde durch Bayers Spiel in den eigenen Aktionen limitiert, fand selbst keine Lösungen, keine Griffigkeit in einem Spiel, das man als Ausrufezeichen hätte nutzen können.

BVB: Zu passiv, zu wenig Tempo

"Wir waren viel zu passiv, viel zu wenig Tempo im Spiel", kritisierte auch Trainer Edin Terzic: "Von der Leistung war es nicht das, was wir uns vorgestellt hatten.“Damit trifft Terzic den Punkt, allerdings ist auch er ein Teil des Problems, weil er selbiges weiterhin nicht in den Griff bekommt. Da es der BVB in der Champions League kann, dürfte der Kopf auch hier eine große Rolle spielen. Das oft zitierte Mentalitätsproblem? Auch, aber auch schlicht fehlende Konstanz, zu gewissen Teilen auch mangelnde Qualität.

Zwei Aussagen überraschen in diesem Zusammenhang.

Während der Trainer den Finger in die Wunde legte, befand Torschütze Niclas Füllkrug dass man, wenn man das ganze Spiel betrachte, "schon die bessere Mannschaft" gewesen sei und es verdient gehabt hätte, zu gewinnen. Kann man so sehen, sollte man nach dem Spiel aber eher nicht.

Torhüter Gregor Kobel wollte "nicht zu viel in dieses Spiel rein interpretieren", was die Tatsache angeht, dass man sich mit Mannschaften wie Leverkusen messen möchte und ja auch muss, wenn man in der kommenden Saison wieder weiter oben mitspielen möchte. "Wir hatten viele wichtige Spiele. Das sind emotional und körperlich zehrende Sachen. In so einem Spiel, in dem es nicht mehr um die Meisterschaft geht, auch wenn wir natürlich auch gewinnen müssen, wenn wir aus eigener Kraft in die Champions League kommen wollen, glaube ich, ist es auch normal, dass nicht 150 Prozent gehen", sagte Kobel.

Denn man sei in der Phase der Saison, wo es auch um die Kräfte gehe.

Irgendeinen Grund findet man eben immer. Dabei sollte der BVB schnellstens eine Lösung finden, um sein Liga-Problem abzustellen.