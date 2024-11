Borussia Dortmund: Deshalb musste Mats Hummels gehen

Ricken: Hummels wird Teil der BVB-Familie bleiben

Hummels sei mittlerweile 36 Jahre alt, führte Ricken weiter aus und erklärte, dass sich Hummels in seiner Zeit beim BVB in die Geschichtsbücher eingetragen habe: "Am Ende mussten wir uns aber die Frage stellen, ob wir andere, jüngere Spieler in die Verantwortung nehmen."

Mittlerweile spielt Hummels bei der AS Rom, beim Abschied habe es laut Ricken keine Unstimmigkeiten gegeben. "Wir sind im Guten auseinandergegangen und er wird Teil der BVB-Familie bleiben", erklärte der Ex-Profi.

Hummels soll vor seinem Abschied dem BVB ein Ultimatum gestellt haben. Offenbar wollte er nicht mehr mit Ex-Trainer Edin Terzic zusammenarbeiten.