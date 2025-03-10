- Anzeige -

+++ 23. Januar, 11:42 Uhr: Maximilian Beier offenbar im England-Fokus +++ Bereits im vergangenen Sommer sollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund unmoralische Angebote für Maximilian Beier abgelehnt haben. Nun soll das nächste vorbereitet werden. Wie Transferexperte Ekrem Konur behauptet, will Crystal Palace den EM-Teilnehmer von 2024 im Falle eines Abgangs von Angreifer Jean-Philippe Mateta verpflichten. Die "Eagles" sind demnach bereit, 60 Millionen Euro für den 23-Jährigen auszugeben. Beier kommt in 16 Bundesliga-Spielen auf acht Scorerpunkte.

+++ 20. Januar, 19:30 Uhr: Nico Schlotterbeck soll wohl mit Spezial-Kniff gehalten werden +++ Der BVB möchte Leistungsträger Niko Schlotterbeck unbedingt über die Saison hinaus halten. In den Verhandlungen macht die Borussia offenbar deutliche Fortschritte. Wie die "Bild" berichtet, soll es in der vergangenen Woche bereits zu einem Gipfeltreffen zwischen der Spielerseite und der Klubführung gekommen sein. Demnach habe der Klub nun einen konkreten Plan für die angestrebte Vertragsverlängerung über 2027 hinaus ausgearbeitet, für den die Borussia wohl sogar bereit wäre, mit eigenen Prinzipien zu brechen. Laut dem Bericht soll der 26-Jährige in einem neuen Langzeitvertrag eine Ausstiegsklausel zugestanden bekommen, die dem Defensiv-Star offenbar ab Sommer 2027 für eine festgeschriebene Ablöse von 60 Millionen Euro einen Wechsel ermöglichen würde. Seit dem Wechsel von Mario Götze zum FC Bayern im Jahr 2013 habe die Borussia unter der Führung von Klub-Boss Hans-Joachim Watzke von derlei Vertragsoptionen Abstand genommen, die vereinseigene Regelung aber bei Sturmstar Serhou Guirassy zuvor bereits aufgeweicht. Für Führungsspieler Schlotterbeck wollen die "Schwarz-Gelben" aber offenbar noch deutlich weiter gehen. Wie es weiter heißt, soll der Nationalspieler künftig nicht nur mit rund 14 Millionen Euro pro Saison zum Spitzenverdiener neben Niklas Süle aufsteigen. Vielmehr soll der Ex-Freiburger zusätzlich offenbar auch eine rückwirkende Gehaltsanpassung erhalten, die ihn zur Unterschrift bewegen würde. Im Herbst hat die Spielerseite offenbar ein Angebot über zehn Millionen Euro Jahresgehalt abgelehnt.

+++ 19. Januar, 10:19 Uhr: So schätzt Mats Hummels die Schlotterbeck-Zukunft ein +++ Ex-BVB-Star Mats Hummels hat sich am Rande des Legend Cups über seinen ehemaligen Teamkollegen Nico Schlotterbeck geäußert. Vorher gewann er mit der BVB-Auswahl das Turnier der Altstars im Finale gegen Real Madrid. Zu Schlotterbeck fand er deutliche Worte: "Schlotti ist für mich schon einer der besten Innenverteidiger, die es gibt. Er hat die Qualität, bei allen Vereinen der Welt zu spielen." Allerdings ergänzte er auch, dass er weiß, "wie sehr er den BVB liebt." Ob das allein für einen Verbleib bei den Schwarz-Gelben reichen würde, bezweifelte auch der Weltmeister von 2014: "So ein guter Spieler will natürlich auch eine Perspektive haben, dass er nicht nur in zehn Jahren den Legends Cup hochhalten kann, sondern vorher noch etwas anderes." 2024 hätten beide zusammen die Champions League gewinnen können, doch das Finale ging gegen Real Madrid 0:2 verloren. Das Innenverteidiger-Duo hatte eine überragende CL-Saison gespielt und großen Anteil am Einzug in das Endspiel gehabt.

+++ 16. Januar, 18:14 Uhr: Kaua Prates wohl vor Transfer nach Dortmund +++ Borussia Dortmund steht wohl kurz davor, den ersten Sommer-Transfer für 2026 einzutüten. Laut "Sky" sind die Gespräche zwischen dem BVB und Cruzeiro Belo Horizonte bezüglich Linksverteidiger Kaua Prates wohl schon weit fortgeschritten. Deine Einigung über die Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen steht demnach kurz bevor, auch eine Einigung mit dem aktuell noch 17-Jährigen über einen Vertrag bis zum Sommer 2031 sei auf der Zielgeraden. Für die Profis des brasilianischen Klubs Cruzeiro bestritt das Abwehr-Juwel bereits acht Partien in der höchsten Spielklasse.

