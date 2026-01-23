DFB-Star erneut verletzt: Ist jetzt sogar die WM 2026 in Gefahr?

Kai Havertz hatte kürzlich sein Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert. Nun gibt es beim FC Arsenal neue Sorgen um den Angreifer.

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz kämpft beim FC Arsenal erneut mit Problemen an seinem rechten Knie. Der 26-Jährige, der im August operiert worden war und fünf Monate pausieren musste, leidet unter einer wiederkehrenden Entzündung. Das berichtet die "Daily Mail".

Havertz feierte sein Comeback am 11. Januar 2026 im FA-Cup-Spiel gegen Portsmouth (4:1-Sieg). Kurz darauf kam er im League-Cup-Halbfinale gegen den FC Chelsea (3:2-Sieg) zu einem Kurzeinsatz.