Knie macht weiter Probleme
DFB-Star erneut verletzt: Ist jetzt sogar die WM 2026 in Gefahr?
- Aktualisiert: 23.01.2026
- 09:34 Uhr
- ran.de
Kai Havertz hatte kürzlich sein Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert. Nun gibt es beim FC Arsenal neue Sorgen um den Angreifer.
Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz kämpft beim FC Arsenal erneut mit Problemen an seinem rechten Knie. Der 26-Jährige, der im August operiert worden war und fünf Monate pausieren musste, leidet unter einer wiederkehrenden Entzündung. Das berichtet die "Daily Mail".
Havertz feierte sein Comeback am 11. Januar 2026 im FA-Cup-Spiel gegen Portsmouth (4:1-Sieg). Kurz darauf kam er im League-Cup-Halbfinale gegen den FC Chelsea (3:2-Sieg) zu einem Kurzeinsatz.
Arsenal dosiert Havertz' Einsatzminuten weiterhin
Seitdem hat er jedoch keine weiteren Partien bestritten, da Arsenal die Minuten streng kontrolliert und dosiert, um langfristige Belastungen zu vermeiden.
Der Tabellenführer der Premier League hofft auf die vollständige Rückkehr des Stürmers für den Endspurt der Saison. Ein genauer Zeitplan für Havertz ist nicht absehbar.
Besonders bitter: Seine Teilnahme an der WM 2026 bleibt aufgrund der anhaltenden Knieprobleme unsicher.