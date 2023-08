"Wir sind unzufrieden, die Jungs sind unzufrieden", betonte Terzic, sah dies aber zugleich als "gutes Zeichen". Er kündigte an: "Wir werden in den kommenden Tagen ein paar Szenen sehr deutlich ansprechen." Kehl mahnte zu "Arbeit, harter Arbeit, um unseren Rhythmus zu finden".

Nun aber sprach Emre Can davon, "nicht bei 100 Prozent" zu sein, körperlich wie spieltaktisch. Julian Brandt merkte an, die Mannschaft sei "in einer Art Vorbereitung" und werde "da sein", wenn es dann in die englischen Wochen geht. Da passte einiges argumentativ nicht zusammen.