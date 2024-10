Borussia Dortmund: Große Verletzungssorgen - Nuri Sahin muss improvisieren

BVB: Akute Not in der Viererkette - profitiert ein Talent?

Das macht in Summe drei Ausfälle rechts hinten, es bedarf einer Innovativlösung. Einziger spielbereiter Außenverteidiger im schwarz-gelben Kader ist folglich Ramy Bensebaini, der nach spärlichen Einsätzen in der Vorsaison 2024/25 langsam sein Normalniveau wiederfindet. Aufgrund der Personalnot darf der Algerier aller Wahrscheinlichkeit nach seine Lieblingsposition, links in der Viererkette, so offensiv interpretieren, wie er es eben tut.

Bleibt noch eine positionelle Notlage. Mit Emre Can haben die Dortmunder zum Glück einen Kapitän im Kader, der bei größter Not widerwillig in die Innenverteidigung rückt. Anton eins nach rechts, fertig ist die Viererkette.

Oder wagt sich Sahin an die BVB-Talente-Schule? Mit U19-Nationalspieler Almugera Kabar hat der deutsche Meister von 2012 ein hochveranlagtes Abwehrtalent in den eigenen Reihen. Einziges Problem: Auch Kabar kann nicht hinten rechts verteidigen. Sollte der BVB-Coach aber besonders innovativ aufstellen, könnte auch das 18-jährige Juwel eine Lösung darstellen.