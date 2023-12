BVB - Hans-Joachim Watzke auf der Suche nach Maulwurf: "Interne Dinge an die Öffentlichkeit gelangt"

Julian Ryerson

Die Füllkrug-Vorlage schiebt er souverän zum 1:0 ins Tor, schaltet sich in dem Moment sehenswert in die Offensive ein. Ist danach aber nur hinten gebunden, und muss Frimpong und Co. recht oft den Vortritt lassen. Beißt sich aber in die Defensivarbeit. ran-Note: 4 © 2023 imago