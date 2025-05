+++ 25. Mai, 18:07 Uhr: BVB geht im Bellingham-Poker wohl All in +++

Auch die Fans stünden demnach auf Lunows Seite. Jakob Scholz, Vorstand der Fan- und Förderabteilung, habe von Lunow bereits einen Posten als Vizepräsident in Aussicht gestellt bekommen. Das "Fanbündnis Südtribüne" kritisierte in einer öffentlichen Stellungnahme jüngst die Außendarstellung des BVB.

"Ich kandidiere erneut als Präsident von Borussia Dortmund, weil unser Verein einzigartig ist - und das so bleiben soll. Dafür brauchen wir ein starkes, neues Miteinander", zitiert die "Bild" Lunow aus einem Statement, das ohne Kenntnis des BVB an zwei Medien lanciert worden sein soll.

Wie die "Bild" berichtet, will Lunow im Herbst erneut für das Präsidentenamt kandidieren, obwohl er bei seiner Amtsübernahme im November 2022 zugesichert hatte, den Posten zur Verfügung zu stellen, sobald Watzke aus der Geschäftsführung ausscheidet. Dies wird am Jahresende der Fall sein.

Für Kobel soll aber feststehen, dass er in der kommenden Saison erneut für die Borussia aufläuft. Vor allem die bevorstehende WM im nächsten Jahr habe ihn in seiner Entscheidung gestärkt.

In der jüngeren Vergangenheit wurde der 27-Jährige vermehrt mit Gerüchten in Verbindung gebracht - die "Daily Mail" berichtete erst kürzlich von einem Interesse aus Newcastle.

Borussia Dortmund soll laut der "BILD" an Juan Gimenez von Rosario Central interessiert sein. Der 19-Jährige zählt zu den größten Talenten Argentiniens und spielt in der Innenverteidigung.

Im Bericht heißt es, dass der BVB nun aufs Tempo drückt und den kolportierten 30-Millionen-Euro-Deal in den nächsten Tagen abschließen wolle. Erst kürzlich schaffte Bellingham mit Sunderland über die Playoffs die Rückkehr in die Premier League, wolle sich dem Bericht nach nun entscheiden, zu welchem der zahlreichen Interessenten er wechseln wolle.

Bislang war der 57-Jährige als Berater der Geschäftsführung tätig. Demnach wurde er in sportliche Entscheidungen involviert, saß in Sitzungen dabei und konnte Vorschläge zur Kaderstruktur einbringen. Sammers Vertrag läuft im nächsten Monat aus.

Der Saison-Endspurt verlief für Borussia Dortmund äußerst positiv. Unter Niko Kovac rückte der BVB in der Bundesliga bis auf Platz 4 vor - damit verbunden steht der Klub auch in der kommenden Saison in der Champions League .

+++ 19. Mai, 7:18 Uhr: Kovac-Wunschspieler will sich Zeit lassen +++

Der BVB darf sich kommende Saison doch noch auf die Champions League freuen. Aber darf sich Coach Niko Kovac auch auf seinen Wunschspieler freuen?

Wie bereits berichtet wurde, ist Nadiem Amiri ein möglicher Transfer-Kandidat für den BVB. Doch der Verein muss sich wohl gedulden, will er sich die Dienste des Mainz-Profis sichern.

"Ich gehe jetzt erst mal in Urlaub und danach gucken wir", so der 28-jährige Offensiv-Spieler. Amiri sei nach der gelungenen Qualifikation für die Conference League am letzten Spieltag "einfach nur überglücklich. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut."

Bei den Mainzern steht Amiri eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag. Es wird geschätzt, dass eine Ablösesumme von 30 bis 35 Millionen Euro vonnöten ist, um den Nationalspieler in den Ruhrpott zu lotsen.