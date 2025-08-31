Borussia Dortmund: Jobe Bellingham kann die Erwartungen beim BVB noch  nicht erfüllen

Er ist der neue Hoffnungsträger bei den Dortmundern. Doch auch gegen Union Berlin offenbart Jobe Bellingham noch einige Schwachstellen. Von Tobias Wiltschek Nein. Zu solch wilden Szenen rund um Jobe Bellingham wie noch vor einer Woche am Hamburger Millerntor ist es diesmal in Dortmund nicht gekommen. Beim klaren 3:0-Heimsieg des BVB gegen Union Berlin wurde der 30-Millionen-Einkauf nicht schon in der Halbzeitpause ausgewechselt. Auch sein Vater hat sich – nach allem, was man hört – diesmal nicht Zutritt zu den Katakomben des Stadions verschafft, um sich bei den BVB-Bossen über die frühe Auswechslung seines Sohns zu beschweren. Bellingham noch nicht der Chef: Die Noten der BVB-Stars gegen Union

Doppelpacker Guirassy beschert BVB ersten Bundesliga-Saisonsieg Dennoch ist zumindest zu bezweifeln, dass Mark Bellingham am Sonntag mit den Entscheidungen von Kovac rundum zufrieden gewesen ist.

Anzeige

Anzeige

BVB: Bellingham wird wieder vorzeitig ausgewechselt Denn auch bei seiner Heimspielpremiere in der Bundesliga wurde Bellingham junior von seinem Coach vorzeitig vom Feld genommen. Schon in der 70. Minute war für den 19-Jährigen das Spiel vorbei. Kovac nutzte seine erste Auswechslung, um den Engländer mit Felix Nmecha zu ersetzen. Bellingham war, das hatten alle im Stadion und vor den Bildschirmen gesehen, gezeichnet von diesem Spiel. Schon früh hatte er sich in einem Kopfballduell eine blutende Platzwunde zugezogen, auch in der zweiten Halbzeit war er an einem Zusammenprall beteiligt. Dass Kovac ihn beim Stand von 2:0 vom Feld nahm, hatte aber auch damit zu tun, dass er Bellingham offensichtlich noch keine vollen 90 Minuten in einem Bundesliga-Spiel zutraut. Was bei einem Transfer dieser monetären Güteklasse doch einigermaßen verwundert.

Anzeige

Anzeige

Kovac: Bellingham muss sich noch an die Bundesliga gewöhnen "In der englischen Championship ist ein ganz anderes Tempo als hier in der Bundesliga. Daran muss er sich noch gewöhnen", sagte der 53-Jährige bei "DAZN" und erinnerte daran, dass der britische Teenager vor seinem Wechsel nach Dortmund noch kein einziges Erstliga-Spiel bestritten hat. In seiner Vita stehen bislang lediglich 109 Spiele für Birmingham City und den AFC Sunderland in der Championship, was trotz der hochtrabenden Bezeichnung eben nur die 2. Liga in England ist. Bellingham müsse sich aber nicht nur physisch an die Bundesliga gewöhnen, sondern auch taktisch, war aus Kovacs Ausführungen herauszuhören. Er habe seinen zentralen Mittelfeldspieler schon in der Anfangsphase gegen Union zu sich an die Seitenlinie zitiert, um ihm klarzumachen, dass er sich auf dem Feld offensiver positionieren solle. "Er muss sich im Rücken der gegnerischen Stürmer aufhalten. Es bringt nichts, wenn wir hinten eine 3-gegen-2-Situation als eine 4-gegen-2-Situation spielen, das macht überhaupt keinen Sinn", sagte Kovac. "Wir brauchen die Anspielstationen hinter den beiden Stürmern."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen