Anzeige

Anzeige

FC Bayern: Reschke verteidigt Diaz-Deal ran: Wie bewerten Sie die Transferstrategie des FC Bayern bislang? Michael Reschke: Ich sehe den Kader des FCB sinnvoll aufgestellt. Mit Tah und Bischof sind zwei günstige Verstärkungen geglückt. Zudem bin ich überzeugt, dass Luiz Diaz ebenfalls ein wichtiger und interessanter Neuzugang sein wird. Die Mentalität, die ihn auszeichnet, würde jede Top-Mannschaft in Europa bereichern. ran: Halten Sie die Ablöse von über 70 Millionen Euro für den 28-jährigen Luis Diaz für vertretbar? Reschke: Den Wert eines Spielers zu definieren, speziell im Fall von Diaz, ist unglaublich schwierig. Die Ablösesummen für Spitzenspieler wachsen seit Jahren immens. Sowas kann man nur im Nachgang bewerten, ob es denn wirklich Sinn im Preis-Leistungsverhältnis ergab. Fakt ist, er ist ein vielseitiger Offensivspieler, der das Angriffsspiel der Bayern beleben wird. Und das ist schon mal wichtig und hat auch seinen Preis. ran: Reichen die Verstärkungen, oder ist das bislang zu wenig? Reschke: Mein Gefühl sagt mir, dass der FCB noch den einen oder anderen Pfeil im Köcher hat. Es wird noch die eine oder andere interessante Verpflichtung geben.

Anzeige

Anzeige

FC Bayern: Reschke sieht in der Defensive Nachholbedarf ran: Welche Spieler braucht man überhaupt noch? Reschke: Speziell in der Defensive muss man nachlegen. Zumindest wenn ein Kim den Verein noch verlassen sollte. Ansonsten sehe ich den Kader in der Spitze und Breite gut aufgestellt ran: Man hat aber auch schon einige Spieler ziehen lassen. Zu viele? Reschke: Um die ganze Transferpolitik zu bewerten, muss man natürlich auch die Abgänge berücksichtigen. Es ist schade, dass Leroy Sane, Eric Dier und Thomas Müller den Verein verlassen, ohne eine Ablöse zu generieren. Aber es führt zu einer deutlichen Reduzierung des Gehaltvolumens. Für mich ist vor allem der Abgang von Palhinha wichtig. Gar nicht mal wegen der geringen Leihgebühr, sondern wegen der Gehaltsentlastung. Das ist sinnvoll und wichtig. Jetzt muss man bei ihm hoffen, dass er bei Tottenham gut einschlägt, damit die Londoner die Kaufoption ziehen. Das ist von großer Bedeutung. ran: Hätte man Müller nicht halten sollen? Der Abschied ging zumindest nicht geräuschlos über die Bühne. Reschke: In Sachen Müller kann ich die Details nicht beurteilen. Das wissen nur die Beteiligten, wann und wie die Gespräche stattgefunden haben. Es wäre sicher möglich gewesen, diese wichtige Personalie eleganter zu klären. Aber die Entscheidung überwiegt den Ablauf. Der Verein hat entschieden, dass jetzt der Zeitpunkt für den Abschied der Klub-Legende Müller gekommen ist. Und Müller wird immer ein hohes Standing bei den Bayern haben. Und das ist wichtiger als jedes Detail der vergangenen Verhandlungen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

The Raumdeuter is here: Wechsel von Thomas Müller zu Vancouver fix