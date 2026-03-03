Die iranische Frauen-Nationalmannschaft weigerte sich, bei der Asienmeisterschaft vor ihrem Auftaktspiel gegen Südkorea die Nationalhymne des Islamitischen Regimes zu singen. Zudem setzten die Fans vor Ort in Australien ein starkes Zeichen.

Die Lage in Nahost verbleibt weiterhin angespannt: Die Frauen-Nationalmannschaft des Irans hat bei der Asienmeisterschaft ein Zeichen gesetzt. Vor dem Auftaktspiel gegen Südkorea verweigerten die Spielerinnen die Nationalhymne "Mehr-e Khavaran" des Islamitischen Regimes. Die iranische Trainerin Marziyeh Jafari lächelte dabei stolz.

Nur einen Tag zuvor wurde bestätigt, dass bei US-amerikanisch-israelischen Luftangriffen der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, der das Land seit 1989 regiert hatte, getötet worden war.

Die Islamische Republik Iran wird immer wieder wegen der Einschränkung der Frauenrechte kritisiert. In einem Bericht von Amnesty International heißt es, dass der Iran "das Recht auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungsfreiheit und friedliche Versammlung unterdrückt hat. Frauen und Mädchen, LGBTI-Personen sowie ethnische und religiöse Minderheiten waren systematischer Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt".