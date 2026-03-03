- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball-Asienmeisterschaft der Frauen

Asienmeisterschaft: Iranische Frauen-Nationalmannschaft verweigert die Hymne

  • Veröffentlicht: 03.03.2026
  • 15:03 Uhr
  • Anne Malin

Die iranische Frauen-Nationalmannschaft weigerte sich, bei der Asienmeisterschaft vor ihrem Auftaktspiel gegen Südkorea die Nationalhymne des Islamitischen Regimes zu singen. Zudem setzten die Fans vor Ort in Australien ein starkes Zeichen.

Die Lage in Nahost verbleibt weiterhin angespannt: Die Frauen-Nationalmannschaft des Irans hat bei der Asienmeisterschaft ein Zeichen gesetzt. Vor dem Auftaktspiel gegen Südkorea verweigerten die Spielerinnen die Nationalhymne "Mehr-e Khavaran" des Islamitischen Regimes. Die iranische Trainerin Marziyeh Jafari lächelte dabei stolz.

Nur einen Tag zuvor wurde bestätigt, dass bei US-amerikanisch-israelischen Luftangriffen der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, der das Land seit 1989 regiert hatte, getötet worden war.

Die Islamische Republik Iran wird immer wieder wegen der Einschränkung der Frauenrechte kritisiert. In einem Bericht von Amnesty International heißt es, dass der Iran "das Recht auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungsfreiheit und friedliche Versammlung unterdrückt hat. Frauen und Mädchen, LGBTI-Personen sowie ethnische und religiöse Minderheiten waren systematischer Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt".

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -
- Anzeige -

Zeichen von Mut und Stärke

Bereits 2022 verweigerte die Männer-Nationalmannschaft die Hymne bei der Weltmeisterschaft in Katar. Damals aufgrund des Todes einer inhaftierten Iranerin, die angeblich gegen die strikte Kleiderordnung verstoßen hatte, indem sie den Hijab nicht richtig trug. Das Regime hatte daraufhin die Spieler und ihre Familien mit Folter bedroht.

Auch die iranischen Fans vor Ort positionierten sich eindeutig. Ein Block der Supporter zeigte offen die vorrevolutionäre Flagge des Irans, die bis 1979 benutzt wurde. Heute ist sie ein Zeichen des "Nationalen Widerstandsrat Iran", ein Zusammenschluss iranischer Oppositionsgruppen, die sich für eine Abschaffung des Islamitischen Regimes und die Einführung von Menschenrechten und Demokratie sowie die Gleichstellung von Frauen einsetzten.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Article Image Media
© IMAGO/Action Plus

Auf politische Nachfragen bei der Pressekonferenz antworteten Trainer und Spielerinnen nicht. "Wir sollten gerade überhaupt nicht über dieses Problem reden", sagte Cheftrainerin Jafari. Sie betonte, dass der gesamte Fokus auf dem Sportlichen liegen sollte. Der Iran verlor 0:3 gegen Südkorea.

Auch interessant: Formel 1: Drohen nun Rennabsagen wegen des Krieges im Nahen Osten?

Mehr Fußball
Nagelsmann Tor
News

WM 2026: So sollte der DFB-Kader wirklich aussehen

  • 03.03.2026
  • 15:55 Uhr
Rückschlag für Hack
News

"Muskelfaserriss im Adduktorenbereich": Rückschlag für Hack

  • 03.03.2026
  • 15:40 Uhr
Harry Kane
News

Kein Kane? Bayern wäre sogar hinter dem BVB

  • 03.03.2026
  • 15:22 Uhr
imago images 1072913243
News

Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen: Wo läuft das Bundesliga-Nachholspiel live im TV und Stream?

  • 03.03.2026
  • 15:17 Uhr
Die Bayern empfangen Gladbach am Freitagabend
News

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

  • 03.03.2026
  • 15:17 Uhr
Antonio Rudiger
News

Knie ins Gesicht: Wieder Wirbel um Rüdiger

  • 03.03.2026
  • 15:17 Uhr
Cristiano Ronaldo
News

Raketenangriff: CR7 flüchtet aus Saudi-Arabien

  • 03.03.2026
  • 15:16 Uhr
Musiala Davies Babbel
News

Babbel über Musiala: "Er läuft nicht hundertprozentig rund"

  • 03.03.2026
  • 15:10 Uhr
Kasper Hjulmand sucht nach Lösungen
News

Hjulmand spürt keinen Druck: "Denke nie darüber nach"

  • 03.03.2026
  • 14:05 Uhr
01.03.2026, Deutschland, Stuttgart, Fußball Bundesliga, 20. Spieltag, VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg, VfL Trainer Daniel Bauer *** 01 03 2026, Germany, Stuttgart, Soccer Bundesliga, Matchday 20, V...
News

Kommentar: So schlittert Wolfsburg in die 2. Liga

  • 03.03.2026
  • 13:53 Uhr