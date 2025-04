Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

Anzeige

Anzeige

Bundesliga 2024/2025 - 29. Spieltag 18:30 Bayern München Bayern 2:2 Beendet Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga 2024/2025 - 30. Spieltag 17:30 Borussia Dortmund Dortmund 3:2 Beendet M'gladbach Bor. Mönchengladbach Bundesliga 2024/2025 - 31. Spieltag 15:30 1899 Hoffenheim Hoffenheim -:- Dortmund Borussia Dortmund

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 22. April, 11:50 Uhr: Verletzungssorgen! BVB bricht nächster Leistungsträger weg +++ Borussia Dortmund wird kurzfristig auf Pascal Groß verzichten müssen. Der Verein verkündete auf "X", dass der deutsche Nationalspieler mit einer leichten Bänderverletzung im Knie ausfällt. Im kommenden Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim wird der Mittelfeldspieler nicht mit von der Partie sein. Ob Groß in den letzten drei Partien der Saison wieder zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Unter Niko Kovac war der Stratege im Mittelfeld der Borussia fest gesetzt - nach Marcel Sabitzer bricht dem BVB nun auch der zweite Spieler aus dem Zentrum weg.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 21. April, 20:16 Uhr: Sieben Klubs kommen für Guirassy-Transfer infrage +++ Verliert Borussia Dortmund im Sommer Topstürmer Serhou Guirassy? Die "Sport Bild" vermeldete jüngst (siehe Eintrag vom 16. April), dass der Guineer in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro verankert habe, die nach der Klub-WM gezogen werden könnte. Wie "Sky" nun zusätzlich berichtet, gilt diese Klausel aber nur für sieben europäische Klubs. Dabei handele es sich um Real Madrid und den FC Barcelona aus Spanien sowie um die englischen Klubs Manchester United, Manchester City, den FC Liverpool, den FC Chelsea und den FC Arsenal. Allerdings hege der 29-Jährige aktuell keinerlei Abschiedsgedanken, Guirassy soll sich in Dortmund extrem wohl fühlen und auch Dankbarkeit gegenüber dem BVB verspüren, weil der Klub ihn trotz seiner Knieprobleme im vergangenen Jahr verpflichtet hatte. Für die Westfalen spielt Guirassy eine fulminante Saison und erzielte in 41 Pflichtspielen 29 Tore, acht Treffer bereitete er zudem vor. Mit 13 Toren in der Champions League führt er die Torschützenliste der Königsklasse aktuell an, kann nach dem Aus im Viertelfinale gegen den FC Barcelona aber nicht mehr nachlegen.

+++ Update, 20. April, 23:38 Uhr: Doppeltes Gehalt? Chelsea buhlt wohl um Jamie Gittens +++ Wie die "Bild" berichtet, soll der FC Chelsea im Werben um BVB-Juwel Jamie Gittens vor allem mit einer deutlich mehr Gehalt als bei der Borussia locken. Dem Bericht nach sollen die Londoner dem jungen Engländer einen Vertrag mit einem Jahresgehalt von acht Millionen Euro bieten - der doppelten Summe, wie sein kolportiertes Jahreseinkommen in Dortmund. Dortmund soll sich wiederum für den angeblich wechselwilligen Offensivstar wohl eine Ablösesumme im Bereich von 80 Millionen Euro vorstellen. Gittens' Vertrag beim BVB läuft noch bis 2028, allerdings soll er Medienberichten zufolge zuletzt bei der Dortmunder Vereinsführung seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Dies wurde aber von Sportdirektor Sebastian Kehl öffentlich dementiert.

Anzeige

+++ Update, 20. April, 15:10 Uhr: Tullberg offenbar vor BVB-Abschied +++ Mike Tullberg wird Borussia Dortmund einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" zufolge womöglich im Sommer verlassen. Der Däne hat noch einen Vertrag bis 2026 bei den Schwarz-Gelben, wolle diesen aber auf keinen Fall verlängern. Aktuell sei eine Trennung nach der aktuellen Saison die wahrscheinlichste Variante. In den kommenden Wochen wollen sich Tullberg und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken demnach austauschen, beide verbinde ein enges Vertrauensverhältnis. Wie es mit Tullberg weitergehe, solle dann nach der Saison kommuniziert werden. Der 39-Jährige hatte sich in ganz Fußball-Deutschland einen Namen gemacht, als er zu Beginn des Jahres nach der Entlassung von Nuri Sahin für drei Partien die Profi-Mannschaft des BVB übernommen hatte und zwei der Spiele gewann, zudem ein Unentschieden einfuhr. Seit Sommer 2019 arbeitet Tullberg für die Dortmunder, zunächst als Trainer der zweiten Mannschaft, seit 2020 als Coach der U19. Mit Letzterer gewann er 2022 die deutsche A-Junioren-Meisterschaft. In der aktuellen Spielzeit ist der BVB-Nachwuchs auch noch im Titelrennen, im Achtelfinale wartet der VfL Bochum.

Anzeige

+++ Update, 19. April, 15:35 Uhr: Dortmund will wohl Leihspiel Svensson halten +++ Außenverteidiger Daniel Svensson ist aktuell vom FC Nordsjaelland zu Borussia Dortmund ausgeliehen. Laut "Sky" sind die Verantwortlichen beim BVB derart von den Leistungen des 23-Jährigen angetan, dass sie ihn über den Sommer hinaus halten wollen. Demnach geht die Tendenz dahin, dass der Abwehrspieler sogar fest verpflichtet werden soll, um ihn langfristig an die Schwarz-Gelben zu binden. Ab 15 Einsätzen greift dem Vernehmen nach ohnehin eine Kaufpflicht, aktuell hat Svensson diese Anzahl mit elf Einsätzen bei noch fünf ausstehenden Ligaspielen aber noch nicht erreicht. Sollte dies bis zum Saisonende geschehen, würden wohl zwischen 5,5 und sechs Millionen Euro auf das Konto des dänischen Klubs gehen. Erst kürzlich hatte sich BVB-Coach Niko Kovac von Svensson begeistert gezeigt und das Scouting des Klubs gelobt: "Das zeigt, dass wir dort im Scouting richtig gut gearbeitet haben und dass wir dort wieder etwas entdeckt haben."

Anzeige

+++ Update, 17. April, 18:40 Uhr: Verlängert Topverdiener Niklas Süle beim BVB? +++ Nach zuletzt durchaus überzeugenden Leistungen in den Topspielen beim FC Bayern und gegen Barcelona gibt es beim BVB wohl ein Umdenken bei der Personalie Niklas Süle. Eigentlich galt der Topverdiener als möglicher Verkaufskandidat im Sommer 2025, nun aber steht laut "Bild" möglicherweise sogar eine Vertragsverlängerung im Raum. Demnach sind die BVB-Bosse wohl beeindruckt und überzeugt vom Leistungsvermögen des Innenverteidigers und möchten Süle einen leistungsbezogenen Vertrag anbieten, der ihn möglicherweise über 2026 hinaus an die Borussia bindet. Bislang zählt Süle dem Bericht nach mit einem Jahresgehalt von 14 Millionen Euro zu den BVB-Topverdienern. Besonders mit Blick auf den langfristigen Ausfall von BVB-Abwehrstar Nico Schlotterbeck dürfte Süle nämlich in den kommenden Wochen und Monaten sportlich wieder sehr wichtig für die Dortmunder werden.

Anzeige

+++ Update, 16. April, 07:34 Uhr: Offenbar Ausstiegsklausel bei Guirassy enthüllt +++ Serhou Guirassy zeigte beim 3:1 gegen den FC Barcelona, dass er einer der besten Mittelstürmer in Europa ist. Mit satten 13 Treffern in der Champions League steht er an der Spitze der Torjägerliste. Allerdings: Wie die "Sport Bild" nun berichtet, soll der Guineer eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2029 laufenden Vertrag besitzen. Demnach könnte Guirassy für die festgeschriebene Ablösesumme von 70 Millionen Euro den Verein verlassen. Die Klausel kann demnach nach der Klub-WM im Juni aktiviert werden. Unter anderem der FC Chelsea soll als möglicher Abnehmer für den Mittelstürmer gelten.

Anzeige

+++ Update, 15. April, 14:42 Uhr: Borussia tritt CL-Kracher wohl ohne Emre Can an +++ Bereits gestern kamen erste Gerüchte auf, dass Borussia Dortmund ein Ausfall von Kapitän Emre Can für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona droht. Nun scheint sich diese Sorge zu bestätigen, wie die "Ruhr Nachrichten" berichten. Demnach soll der 31-Jährige bei der Abfahrt ins Teamhotel der Borussia gefehlt haben. Der Deutsche verpasste bereits das Teamtraining am Montag. Neben Nico Schlotterbeck wäre Can der zweite Innenverteidiger der dem BVB im Königsklassen-Kracher fehlt.

+++ Update, 15. April, 9:45 Uhr: BVB buhlt um Mega-Talent Alvaro Montoro +++ Borussia Dortmund hält weiter Ausschau auf dem Transfermarkt, um den Umbruch im Sommer durchzuführen. Dabei wurde der BVB nun in Südamerika fündig. Laut einem "Sky"-Bericht zeigen die Schwarz-Gelben Interesse an Alvaro Montoro. Der 17-Jährige steht zurzeit bei Velez Sarsfield in der höchsten argentinischen Liga unter Vertrag. Dort überzeugt der offensive Mittelfeldspieler durch starke Leistungen und macht auf sich aufmerksam. Die Borussia ist mit ihrem Interesse an dem Teenager, dessen Vertrag im Dezember ausläuft, aber nicht alleine. Weitere Vereine buhlen um das Top-Talent, auch aus der Bundesliga. Vor einigen Wochen wurde Montoro bereits durch südamerikanische Medien mit dem brasilianischen Top-Klub Botafogo Rio de Janeiro in Verbindung gebracht. Nun klopfen auch europäische Spitzenvereine an - darunter Olympique Lyon und auch Bayer Leverkusen. Konkrete Gespräche führten aber bisher weder der BVB noch Bayer Leverkusen mit Montoro.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 14. April, 20:20 Uhr: Wechsel zu Benfica - BVB verliert U17-Torjäger Diego Castel-Branco +++ Bundesligist Borussia Dortmund verliert U17-Torjäger Diego Castel-Branco. Das hat der Berater des 16-Jährigen bei "Sky" bestätigt. Demnach wechselt das BVB-Nachwuchstalent im Sommer 2025 ablösefrei nach Portugal zu Benfica Lissabon. Erst kürzlich feierte das BVB-Juwel sein Debüt in der U19 der Dortmunder, ansonsten geht er in der U17 auf Torejagd und das sehr erfolgreich. In der laufenden Saison gelangen ihm in 21 Partien bereits 18 Treffer.

+++ Update, 14. April, 14:10 Uhr: BVB bangt vor Barca-Spiel um Can-Einsatz +++ Borussia Dortmund bangt vor dem Rückspiel im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) um Emre Can. Wie Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz betonte, verpasste der Kapitän das Abschlusstraining, "weil er sich schon seit Wochen mit muskulären Problemen im Adduktorenbereich herumplagt". Um ihn zu schonen, absolvierte Can daher lediglich eine individuelle Einheit. "Wir wissen noch nicht, ob er auflaufen kann", erklärte der Coach mit Blick auf die Partie, in der das 0:4 aus dem Hinspiel aufgeholt werden soll.

Anzeige

+++ Update, 9. April, 10:45 Uhr: Lars Ricken mit klaren Bedingungen für Sammer-Verlängerung! +++ Lars Ricken und Matthias Sammer kennen sich bereits seit über 30 Jahren. Für den BVB liefen die Beiden Funktionäre schon als Profis zusammen auf, nun sieht man sie des häufigeren auf der Tribüne nebeneinander sitzen. An der Arbeit bei der Borussia soll sich aber einiges ändern. Lars Ricken, als Geschäftsführer Sport bei den Schwarz-Gelben tätig, sieht nun einen neuen Ansatz in der Zusammenarbeit mit Sammer vor. Wie die "Sport Bild" berichtet, hängt eine Vertragsverlängerung mit Sammer davon ab, inwiefern dieser zukünftig im Verein agiert. In seiner Rolle des externen Beraters läuft das Arbeitspapier des 57-Jährigen noch bis Ende 2025. Ein Verbleib über das Jahr hinaus ist nur dann eine Option, wenn sich Sammers Aufgaben "elementar verändern". Sammer soll sich zukünftig bei Dortmund aus jeglicher Kaderplanung heraushalten und die Transferarbeit anderen Funktionären überlassen. Die "Elefantenrunde" ist bereits Geschichte, nun will Ricken den nächsten Schritt gehen, indem Sammer in seiner Rolle eingeschränkt wird. Berichten der "Sport Bild" zur Folge soll sich seine Funktion als Berater zukünftig lediglich auf strategische Inhalte und die Gesamtausrichtung des Vereins beschränken. Jegliche sportliche Aufgaben sollen dann ausschließlich in den Händen von Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl liegen.

Anzeige

+++ Update, 7. April, 18:52 Uhr: Kaufoption für Carney Chukwuemeka doch günstiger? +++ Wie der "Kicker" berichtet, liegt die Kaufoption von Borussia Dortmund für den jungen Carney Chukwuemeka nicht wie ursprünglich berichtet bei 40 Millionen Euro. Der 21-Jährige, der am vergangenen Spieltag gegen den SC Freiburg seinen ersten Startelf-Einsatz feierte und direkt traf, kann demnach für 30 Millionen Euro im Sommer vom FC Chelsea fest verpflichtet werden. Kleine Verletzungen hinderten den zentralen Mittelfeldspieler immer wieder sich vollends anzubieten und Fans sowie Verantwortliche zu überzeugen. Jetzt ist er rechtzeitig für die heiße Saisonphase wieder fit.

+++ Update, 7. April, 7:44 Uhr: BVB-Kandidat Ezechiel Banzuzi wechselt nach Leipzig +++ Das niederländische Toptalent Ezechiel Banzuzi steht offenbar vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Das berichtet "Sky". Der 20-Jährige wurde zuletzt auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, das Rennen machen aber offenbar die Sachsen. Der 20 Jahre alte Banzuzi steht aktuell noch bei OH Leuven in Belgien unter Vertrag, die Ablösesumme beläuft sich angeblich auf rund 16 Millionen Euro. Banzuzi ist vor allem im zentralen Mittelfeld beheimatet.

+++ Update, 4. April, 12:45 Uhr: BVB will Schnapper in der Schweiz machen +++ Der BVB hält bereits Ausschau für Neuzugänge im Sommer. Auch für die Position des Linksverteidigers wird offenbar gesucht. Die Borussia wurde dabei dem Portal "La Gazetta Du Fennec" zufolge in der Schweiz fündig. Der Algerier Jaouen Hadjam steht demnach auf der Liste der Schwarz-Gelben. Bei den Young Boys Bern entwickelte sich der offensivstarke Außenverteidiger zum Stammspieler, wodurch er das Interesse nicht nur in Dortmund weckte. Der Linksfuß soll auch auf der Liste der AC Florenz und Inter Mailands stehen. An den Schweizer Verein ist der viermalige Nationalspieler noch bis 2028 vertraglich gebunden, YB würde ihn dennoch für lediglich sieben Millionen Euro ziehen lassen, heißt es. Sein aktueller Marktwert wird von "transfermarkt" auf eben jene sieben Millionen Euro geschätzt. Für den BVB könnte der 22-Jährige zum Schnäppchen werden. Vieles hängt aber davon ab, wie der Verein die Zukunft von Leihgabe Daniel Svensson sieht. Die Borussia besitzt eine Kaufoption für den Schweden zwischen sechs und sieben Millionen Euro, die durch bestimmte Parameter zur Pflicht werden kann.

+++ Update, 3. April, 07:02 Uhr: Edson Alvarez nun doch vor BVB-Wechsel? +++ Vor der vergangenen Saison war die Aktie Edson Alvarez bei Borussia Dortmund durchaus heiß. Doch der Mexikaner ging stattdessen damals von Ajax Amsterdam zu West Ham United. Nun könnte der Transfer jedoch im zweiten Anlauf klappen. Wie die mexikanische Zeitung "El Universal" berichtet, ist Alvarez mittlerweile Verkaufskandidat bei West Ham. Nach dem Trainerwechsel zu Graham Potter erhält er nur noch wenig Spielzeit. Der BVB wird als möglicher Abnehmer ins Spiel gebracht. Alvarez' Marktwert bei "transfermarkt" beträgt noch immer 30 Millionen Euro.