Nach der schwachen Vorstellung beim VfB Stuttgart herrscht bei Borussia Dortmund Ratlosigkeit. Niclas Füllkrug fand überraschend deutliche Worte. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl machte seinem Ärger Luft.

Von Chris Lugert

Nach der Niederlage im Bundesliga-Spitzenspiel beim VfB Stuttgart hat Borussia Dortmunds Angreifer Niclas Füllkrug bemerkenswerte Offenheit an den Tag gelegt und indirekt auch Trainer Edin Terzic kritisiert.

"Mir fehlt es nicht an Leidenschaft oder Engagement oder sonst etwas. Wir haben es ja trotzdem versucht. Aber man merkt dann leider, und das muss man so ehrlich zugeben, dass wir gegen viele gute Mannschaften unsere Grenzen aufgezeigt bekommen", sagte Füllkrug nach dem 1:2 (1:1) in Stuttgart bei "Sky".

Der VfB habe "es ein bisschen anders gespielt als sonst" und Dortmund "vor eine riesige Aufgabe gestellt", gestand Füllkrug, der fast schon resignierend auf das Verhalten gegen den Ball blickte. "Druck haben wir sowieso nie auf den Ball bekommen, das war nahezu unmöglich. Sie haben überall eine Überzahl geschaffen", bilanzierte er nüchtern.

Man müsse, so Füllkrug, zugeben, dass "diese Mannschaften dieses 2:1-Ergebnis besser sind als wir", stellte er klar. Ein Qualitätsproblem sieht er aber nicht, der BVB habe seiner Meinung nach "das Material (...), besser zu sein". Mehr noch: "Wir haben das Material und die Qualität, um jedes Spiel zu gewinnen."

Eine indirekte Kritik also an Trainer Edin Terzic? Der Nationalstürmer, der in Stuttgart das einzige BVB-Tor erzielte, ergänzte: "Es gibt Spiele, da fällt es schwer, wenn auch der Ansatz nicht optimal ist, wie man das lösen möchte. Das liegt auch an der gegnerischen Mannschaft auf dem Platz. Ich glaube, dass wir da heute sehr viele Probleme mit hatten."