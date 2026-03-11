Fußball
Borussia Dortmund: Schlüsselspieler verlängert langfristig beim BVB
- Aktualisiert: 11.03.2026
- 17:38 Uhr
- SID
Seit Wochen gibt es Gerüchte um eine Verlängerung, jetzt hat Borussia Dortmund einen Schlüsselspieler langfristig an den Klub gebunden.
Felix Nmecha bleibt Borussia Dortmund erhalten. Der BVB bestätigte am Mittwoch, dass der 25-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2030 verlängert hat.
Bislang war Nmecha bis zum 30. Juni 2028 an die Dortmunder gebunden gewesen. Von einem "Durchbruch" in den Vertragsgesprächen zwischen dem BVB und den Beratern des Mittelfeldspielers hatten zuvor Sky und Bild berichtet.
"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Weg mit Felix gemeinsam fortsetzen werden. Er identifiziert sich absolut mit Borussia Dortmund und ist ein ganz zentraler Baustein unserer strategischen Kaderplanung", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: "Seine Vertragsverlängerung ist ein Signal für Kontinuität und unterstreicht unsere Überzeugung, in den nächsten Jahren zusammen erfolgreich zu sein."
VIDEO: FC Bayern: Kimmich und Olise gelb gesperrt - Kompany muss schmunzeln
Nmecha, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann fest für die WM in den USA, Mexiko und Kanada eingeplant ist und seit 2023 für den BVB spielt, betonte, er sei "sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins. Das möchte ich zurückgeben, indem ich mein Bestes für Borussia Dortmund gebe."
BVB: Schlotterbeck-Verlängerung soll folgen
Unter Trainer Niko Kovac ist er im zentralen Mittelfeld gesetzt, Nmecha hatte sich mit guten Leistungen in den Fokus zahlreicher Spitzenklubs gespielt. Unter anderem Manchester City, sein Jugendverein, sei an ihm interessiert, berichteten verschiedene Medien zuletzt.
Für den BVB ist die Vertragsverlängerung ein sehr gutes Zeichen. Nmecha spielt in den Plänen eine wichtige Rolle, was auch für Innenverteidiger Nico Schlotterbeck gilt. Der Abwehrchef zögert allerdings noch, seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Dass sich der Klub von Julian Brandt trennt, ist bereits seit dem vergangenen Wochenende bekannt. Der Vertrag des Offensivspielers läuft im Sommer aus und wird nicht verlängert. Zudem steht hinter einer Dortmund-Zukunft von Niklas Süle (Vertragsende 30. Juni 2026) ein großes Fragezeichen.
Nach dem frühen Aus in der Champions League und dem DFB-Pokal sowie angesichts des sehr großen Rückstands in der Liga auf Bayern München wird Dortmund diese Saison ohne Titel beenden. Der Triumph im DFB-Pokal 2021 ist weiterhin der letzte große Erfolg des BVB. Für Nmecha und auch Schlotterbeck ist eine Perspektive elementar, mit den Dortmundern Titel gewinnen zu können.
