Seit Wochen gibt es Gerüchte um eine Verlängerung, jetzt hat Borussia Dortmund einen Schlüsselspieler langfristig an den Klub gebunden. Felix Nmecha bleibt Borussia Dortmund erhalten. Der BVB bestätigte am Mittwoch, dass der 25-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2030 verlängert hat. Bislang war Nmecha bis zum 30. Juni 2028 an die Dortmunder gebunden gewesen. Von einem "Durchbruch" in den Vertragsgesprächen zwischen dem BVB und den Beratern des Mittelfeldspielers hatten zuvor Sky und Bild berichtet. Highlights der Champions League: Mittwoch ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen "Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Weg mit Felix gemeinsam fortsetzen werden. Er identifiziert sich absolut mit Borussia Dortmund und ist ein ganz zentraler Baustein unserer strategischen Kaderplanung", sagte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken: "Seine Vertragsverlängerung ist ein Signal für Kontinuität und unterstreicht unsere Überzeugung, in den nächsten Jahren zusammen erfolgreich zu sein."

- Anzeige -

- Anzeige -

VIDEO: FC Bayern: Kimmich und Olise gelb gesperrt - Kompany muss schmunzeln

- Anzeige -

Nmecha, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann fest für die WM in den USA, Mexiko und Kanada eingeplant ist und seit 2023 für den BVB spielt, betonte, er sei "sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins. Das möchte ich zurückgeben, indem ich mein Bestes für Borussia Dortmund gebe."

- Anzeige -