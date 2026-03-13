- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Auf dem Papier ist nach dem 1:1 im Rückspiel alles offen, jedoch sind die Gunners selbstredend der Favorit. Nicht umsonst hat das Team aus London die Champions-League-Ligaphase auf Platz eins beendet und führt die Premier League an. Leverkusen war in der Bundesliga zuletzt eher unbeständig unterwegs und rangiert auch nur an sechster Stelle. Seit dem verlorenen Champions-League-Finale 2002 gegen Real Madrid hat es Leverkusen nicht mehr ins Viertelfinale der Königsklasse geschafft.

- Anzeige -

Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Rückspiel statt? Spiel: FC Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen

Wettbewerb: Champions League, Achtelfinal-Rückspiel

Datum: 17. März 2026

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Emirates Stadium, London

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Champions League live: Läuft Leverkusen gegen Arsenal im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen dem FC Arsenal und Bayer 04 Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.

Arsenal gastiert bei Bayer Leverkusen: Wo läuft das Match im Pay-TV? Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Spiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch FC Arsenal vs. Bayer Leverkusen live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

- Anzeige -

Champions League im Livestream: Kann ich Arsenal vs. Leverkusen kostenlos sehen? Neukunden von Amazon Prime können das Angebot einen Monat kostenlos testen und direkt wieder kündigen. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Spiel natürlich auch im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

- Anzeige -

Leverkusen vs. Arsenal heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Kracher? Einen Ticker zu FC Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -