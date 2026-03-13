- Anzeige -
Königsklasse

FC Arsenal vs. Bayer Leverkusen live & kostenlos: Wer zeigt die Champions League im TV, Stream & Ticker?

  • Veröffentlicht: 13.03.2026
  • 12:02 Uhr
  • ran.de

Bayer 04 Leverkusen gastiert im Achtelfinale der Champions League beim FC Arsenal. So verfolgt ihr das Rückspiel im TV, Livestream und Liveticker.

Im Achtelfinale der Champions League stehen die Rückspiele an. Bayer 04 Leverkusen muss am Dienstagabend (ab 21 Uhr im Liveticker) beim FC Arsenal um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.

Die Werkself hat sich im Hinspiel überraschend gut verkauft und lag nach dem Treffer von Robert Andrich (46.) lange Zeit mit 1:0 in Führung. Der FC Arsenal bekam jedoch kurz vor dem Schluss einen schmeichelhaften Elfmeter, den Kai Havertz (86.) zum Ausgleich verwandelte.

Zweikampf zwischen Christian Kofane (Bayer Leverkusen) und Piero Hincapie (Arsenal London) GER, Bayer Leverkusen gegen Arsenal London, Fussball, Champions League, Achtelfinale, Spielzeit 2025 2026,...

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights der Champions League auf Joyn

Die CL-Highlights immer mittwochs um 23 Uhr im ZDF-Livestream via Joyn kostenfrei sehen.

Auf dem Papier ist nach dem 1:1 im Rückspiel alles offen, jedoch sind die Gunners selbstredend der Favorit. Nicht umsonst hat das Team aus London die Champions-League-Ligaphase auf Platz eins beendet und führt die Premier League an.

Leverkusen war in der Bundesliga zuletzt eher unbeständig unterwegs und rangiert auch nur an sechster Stelle.

Seit dem verlorenen Champions-League-Finale 2002 gegen Real Madrid hat es Leverkusen nicht mehr ins Viertelfinale der Königsklasse geschafft.

Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Rückspiel statt?

  • Spiel: FC Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen
  • Wettbewerb: Champions League, Achtelfinal-Rückspiel
  • Datum: 17. März 2026
  • Uhrzeit: 21:00 Uhr
  • Austragungsort: Emirates Stadium, London

Champions League live: Läuft Leverkusen gegen Arsenal im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem FC Arsenal und Bayer 04 Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen.

Arsenal gastiert bei Bayer Leverkusen: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Spiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch FC Arsenal vs. Bayer Leverkusen live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions League im Livestream: Kann ich Arsenal vs. Leverkusen kostenlos sehen?

Neukunden von Amazon Prime können das Angebot einen Monat kostenlos testen und direkt wieder kündigen. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Spiel natürlich auch im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

Leverkusen vs. Arsenal heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Kracher?

Einen Ticker zu FC Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Leverkusen vs. Arsenal heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Topspiels

  • Begegnung: FC Arsenal vs. Bayer 04 Leverkusen
  • Datum und Uhrzeit: 17. März 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Kasper Hjulmand (Leverkusen), Mikel Arteta (Arsenal)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Prime Video
  • Livestream: Prime Video
  • Liveticker: ran.de
